com[b] · Der clevere Kombi-Windsensor von Lambrecht meteo

(fair-NEWS)

Clever kombiniert. Der com[b] misst nicht nur 2 Parameter, er hat auch 2 Schnittstellen an Bord: analog und seriell. Damit sind Sie für die Zukunft gerüstet.Sicherheit in stürmischen Zeiten. com[b] hat keine beweglichen Teile. Seine spektakuläre Überlebensgeschwindigkeit von über 100 m/s macht ihn unzerstörbar für Windeinflüsse.Startklar bei klirrender Kälte. Der Sensor liefert auch in klimatisch anspruchsvollen Applikationen bis -40 °C die Messdaten, die Sie benötigen.Easy und mobil. Die platzsparende, einfache Montage reduziert Kosten und steigert Ihre Flexibilität beim Einsatz z. B. auf Kranen, Fahrzeugen oder Schiffen.Unschlagbar in Preis-Leistung. Edle Materialien wie Aluminium und Zirkonoxid und das optimierte thermo-dynamische Messprinzip stehen für höchste Qualität.



Bildinformation: com[b] Windsensor Lambrecht meteo GmbH