(fair-NEWS)

2017 können auch die Besucher davon profitieren: LMC stellt einer Familie einen komplett ausgestatteten Wohnwagen zur Verfügung, mit dem diese drei Tage lang hautnah im Kreise der weltbekannten Zirkusgruppe leben wird.Eintauchen in die Artistenwelt und dabei echte Zirkusluft atmen… davon dürfte schon so manch einer geträumt haben. Für eine Familie wird dieser Traum dank eines von LMC Caravan initiierten Gewinnspiels dieses Jahr wahr. LMC sponsert einer Familie einen komplett ausgestatteten Wohnwagen inklusive Geschirr, Handtücher, Bettwäsche und vieles mehr. Darin lebt die Siegerfamilie an einem Wochenende im Herbst, von Freitag bis Sonntag, und nimmt in dieser Zeit hautnah am Leben der weltberühmten Zirkusfamilie teil.Und so geht’s: Ab sofort stehen deutschlandweit bei allen LMC Vertragspartnern gut sichtbar lebensgroße Pappaufsteller von Bernhard Paul, dem bekanntesten Clown Deutschlands und Begründer des legendären Circus Roncalli. Die Aufsteller halten Flyer zur Gewinnspielteilnahme bereit. Um zu gewinnen, muss lediglich die Frage auf dem Flyer beantwortet sowie die daran befindliche und ausgefüllte Gewinnspielkarte per Post an LMC geschickt werden. „Die Siegerfamilie erwarten spannende Tage in der Welt des Circus Roncalli“, verspricht Zirkusdirektor Bernhard Paul. „Sie werden mit uns leben, arbeiten, lachen und einen Blick hinter unseren Zirkusvorhang werfen.“LMC Caravan und der Circus Roncalli arbeiten bereits im vierten Tourjahr zusammen. Die von LMC jedes Jahr zur Verfügung gestellten Campings werden als mobile Wohnstätte für die Roncalli Artisten genutzt. Diese Jahr wird die Zusammenarbeit durch das Gewinnspiel noch intensiviert. Einsendeschluss ist der 10.09.2017. Bereits im Herbst kann dann die von LMC ausgeloste Siegerfamilie, drei Tage lang und hautnah in die magische Welt des Circus Roncalli eintauchen.



Bildinformation: LMC verlost drei Tage hinter den Kulissen des berühmten Circus Roncalli