Eine bunte Welt der Fantasie

Dieses kleine Büchlein inspiriert mit seinen bildhaften und farbenfroh erzählten Geschichten. Das Einhorn Taskia fällt von seiner Wolke auf die Erde und schließt Freundschaft mit einem kleinen Mädchen, eine Fee muss sich ihre Flügel erst durch eine gute Tat verdienen und Großmutter erzählt von Kobolden und Meerjungfrauen. Existieren Wichtel wirklich? Luzie wird es schon bald herausfinden …Geschichten aus dem Reich der Hexen, Elfen und KoboldeDieses Buch lädt den Leser mit seinen märchenhaften und lehrreichen Geschichten aus dem Reich der Hexen, Elfen und Feen zu einer Reise in die bunte Welt der Fantasie ein. Mit seinen lustigen Ausmalbildern ist es für Kinder ebenso geeignet wie für all jene, die im Herzen jung geblieben sind.Leseprobe:Unter einer Blume im Elfengarten saß ein winziges Wesen mit heller Haut und blondem Haar, das bis zum Boden fiel. Es hatte den Kopf gesenkt und war von einem fast weißen Licht umgeben. Jetzt hob es den Kopf und sah mich aus großen blauen Augen an. Ich wusste, dass das keine Elfe war. Elfen hatten spitz zulaufende Ohren und dieses Wesen war irgendwie anders … zierlicher und von einer fast durchsichtigen Schönheit. Es musste eine Fee sein, aber es hatte keine Flügel. Ich war verwirrt.„Hallo“, sagte ich vorsichtig.„Hallo“, antwortete das Wesen und sah mich traurig an.„Bist du eine Fee?“, fragte ich neugierig.„Ja …“ Aus einem Auge rann eine Träne.Ich wusste nicht, dass Feen weinen können und erschrak.„Ich dachte immer, Feen hätten Flügel“, sagte ich zweifelnd.„Das ist es ja…ich muss mir meine Flügel erst verdienen“, entgegnete die kleine Fee traurig. „Wir werden nicht einfach so mit Flügeln geboren. Erst wenn wir eine gute Tat vollbracht haben, wachsen uns welche. Ich habe schon alles Mögliche versucht. Aber immer wenn ich denke, ich habe etwas Gutes getan, dann zeigt es sich plötzlich, dass es etwas Schlechtes war.“ Die Kleine schluchzte laut auf. „Ich heiße übrigens Lavarisa.“Ob Lavarisa ihre Flügel doch noch bekommt und vieles mehr erfahrt ihr n dem Buch „Geschichten aus dem Reich der Hexen, Elfen und Kobolde”.Produktinformation• Taschenbuch: 80 Seiten• Verlag: Books on Demand; Auflage: 1 (18. März 2014)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3735790720• ISBN-13: 978-3735790729• Vom Hersteller empfohlenes Alter: 5 - 8 Jahre• Größe und/oder Gewicht: 18,9 x 0,4 x 24,6 cm©byChristine Erdic



Bildinformation: Eine bunte Welt der Fantasie