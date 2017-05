Tretet ein durch das magische Tor!

(fair-NEWS)

Bei manchen Büchern kann man sich ihrem Zauber einfach nicht entziehen. Es ist als trete man durch ein magisches Tor - Raum und Zeit scheinen nicht mehr zu existieren.Das gestohlene Licht von AdelumusAdelumus liegt auf einer kleinen Wolke hinter dem Mond, wohin kein Sonnenlicht gelangt. Die andauernde Finsternis weicht erst, als ein freundlich gesinnter Magier dem König einen Diamanten schenkt. Prinzessin Amelias Aufgabe ist, ihn zu behüten und auch dafür zu sorgen, dass Tag und Nacht sich abwechseln.Der Hexe Savia ist das Glück Adelumus’ ein Dorn im Auge. Sie stiehlt den Diamanten und nimmt ihn mit auf die Erde.Für Amelia steht fest, dass sie den Edelstein wiederbeschaffen muss und sie macht sich auf die Reise in den Zauberwald. Das Abenteuer beginnt.Produktinformation• Taschenbuch: 104 Seiten• Verlag: Karina-Verlag; Auflage: 1 (16. Januar 2017)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3903161438• ISBN-13: 978-3903161436• Vom Hersteller empfohlenes Alter: 5 - 8 Jahre• Größe und/oder Gewicht: 15,2 x 1,2 x 21,1 cmMalvadins Zauber "Wusch"Jenseits unserer Vorstellungskraft liegt die magische Welt Malvadin. Ein Land der Träumer und voller Wunder. Ein Ort, in dem jedes Geschöpf lange Zeit friedlich und glücklich lebt. Doch dann nimmt das Unglück seinen Lauf. Der Mensch entdeckt diese Welt für sich, und mit ihm ziehen das Böse sowie seine Diener in Malvadin ein. Die einst friedvolle Ordnung zerbricht und ein Krieg der jahrzehntelang tobt, zerstört alles, was jemals an Gutem in Malvadin existierte. In diese Welt wird Wusch, das Kind einer verbotenen Verbindung zwischen einer Hoch- und einem Schattenelbrax geboren. Ab dem Tage ihrer Geburt ist Wuschs Leben von Traurigkeit gezeichnet. Vom Volk verachtet bleibt ihr nur die Magie.Als sie eines Tages einen schwerwiegenden Fehler begeht, wird die kleine Elbrax von aus dem Dorf verstoßen. Fortgejagt, einsam und ohne ein Ziel begibt sie sich auf ihre Reise. Immer auf der Suche nach dem Glück. Jedoch der Weg ist steinig und gefährlich, denn Wusch verbirgt ein Geheimnis, das nicht einmal sie selber kennt.Produktinformation• Taschenbuch: 324 Seiten• Verlag: Karina-Verlag; Auflage: 1 (10. November 2015)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3903056650• ISBN-13: 978-3903056657• Vom Hersteller empfohlenes Alter: Ab 10 Jahren• Größe und/oder Gewicht: 15,1 x 1,9 x 21,3 cmDer Welten Ruf: PhantasieEleonora, die Tochter des Burgherrn Magistrus, reist durch den Zauberwald. Bald findet sie einige Gefährten, die sie auf ihrem abenteuerlichen Weg begleiten. Doch dunkle Gestalten bedrohen die Welten und bringen Gefahr. Zwiespalls Geburt vernichtet das Gleichgewicht und nun heißt es, gegen die Welt der Dunkelheit und Finsternis anzutreten.Produktinformation• Taschenbuch: 208 Seiten• Verlag: Karina-Verlag (10. Februar 2015)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3903056162• ISBN-13: 978-3903056169• Vom Hersteller empfohlenes Alter: Ab 12 Jahren• Größe und/oder Gewicht: 14,9 x 1,5 x 21,1 cmMagie des GeisterwolfsEin Junge, hässlich geboren, erfährt den Spott der Menschen. Der Tod seiner Mutter stürzt ihn in ein seelisches Tief, aus dem er als anderes Wesen zurück ins Leben kehrt: als Wolf. Sein Leben wird nun bestimmt durch den Instinkt des Tieres und dem Verstand des Menschen. Er wird zum Führer eines Wolfsrudels und gleichzeitig ein Vermittler zwischen Mensch und Tier.Produktinformation• Taschenbuch: 144 Seiten• Verlag: Karina-Verlag; Auflage: 1 (29. August 2016)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3903161020• ISBN-13: 978-3903161023• Vom Hersteller empfohlenes Alter: 8 - 12 Jahre• Größe und/oder Gewicht: 15,1 x 0,9 x 21,4 cmMagic - Roter MondEine düstere Prophezeiung ... Pandura droht die Vernichtung und das Land des Roten Mondes ist in Gefahr. Vogelmenschen sind auf der Suche nach dem Halbeinhorn, dem Hornix, der unter den Menschen weilt. Der Gott der Verdammnis reißt die Macht über Seinesgleichen an sich und beansprucht den Thron Anthiemas für sich. Er sät Zwietracht unter den Kreaturen, die bislang friedlich nebeneinander lebten. Machtgier, Tod und Kriege sind die Folgen.Alte Schriften besagen, dass eine Frau aus dem Volk der Menschen, gemeinsam mit dem sagenumwobenen Halbeinhorn, die einzige sein wird, die diesem Treiben ein Ende setzen kann. Doch das Böse weiß um ihr Geheimnis und ist entschlossen, der Vorhersehung eine tödliche Wendung zu geben.Wird es gelingen, alte Bande zu erneuern – Einhörner und Menschen zu versöhnen? Werden Vorurteile fallen und Amazonen ihren Platz in den Verteidigungsreihen der kampferprobten Männer finden? Welche Rolle spielt der Schamane Kinupakar und was gedenken die Götter zu unternehmen?Produktinformation• Taschenbuch: 316 Seiten• Verlag: Nova MD; Auflage: 1., Erstauflage (24. März 2017)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3961112037• ISBN-13: 978-3961112036• Vom Hersteller empfohlenes Alter: Ab 15 Jahren• Größe und/oder Gewicht: 14,9 x 3,2 x 21,1 cmMystica VeneziaEine verschwundene Braut, ein Sensenmann als Gondoliere, eine blinde Malerin, ein seltsames Zeichen an einer Mauer und ein geheimnisvoller Orden, Guido hat sich seine Hochzeitsreise nach Venedig dann doch etwas anders vorgestellt. Verzweifelt macht er sich gemeinsam mit seiner Schwägerin Ana Karina in den Wirren des Karnevals, der durch die engen Gassen der Lagunenstadt tobt, auf die fast aussichtslose Suche nach Christina Maria und stößt dabei auf eine uralte Legende.Produktinformation• Taschenbuch: 264 Seiten• Verlag: Karina-Verlag (13. November 2015)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3903056707• ISBN-13: 978-3903056701• Vom Hersteller empfohlenes Alter: Ab 14 Jahren• Größe und/oder Gewicht: 14,9 x 1,7 x 20,8 cmMagisches Mystisches (Jedes Wort ein Atemzug)Die Welt der Magie und des Mystischen öffnet sich. Wir laden Sie ein, den Schritt zu wagen und einzutauchen in die Geschichten dieser Welten.Hexen, Feen und Magier; verzauberte Dinge, phantastische Reisen - all das wartet auf Sie.Dieses Buch beinhaltet die besten Geschichten dieses Themas und wurde ausschließlich von Autorinnen und Autoren verfasst, die damit in die Nominierung zum "Best-Story-Preis 2016" des Karina-Verlages aufgenommen wurden.Produktinformation• Taschenbuch: 280 Seiten• Verlag: Karina-Verlag; Auflage: 1 (22. Januar 2016)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 390305657X• ISBN-13: 978-3903056572• Größe und/oder Gewicht: 12,3 x 2 x 19,5 cmJoe FarmerEines Morgens erwacht er im falschen Hosenbein der Zeit - laut Physiker Robert Horwarth verursacht durch das rätselhafte Phänomen der "zeitgelösten Verschlafens", das einen Wechsel der Zeitlinien nach sich zog. Josef - ungewollt in einer Parallelzeit gestrandet - lebt, liebt und arbeitet dort nun unter der Identität des "Joe Farmer". Seine einzige vage Hoffnung, jemals wieder in "sein" Hosenbein der Zeit zurückzukehren, ruht auf den Schultern Professor Brwons an der Columbia University in New York. Wird Josef Bauer - alias Joe Farmer - wieder in eine Welt zurückkehren können? Und wenn - wird er es dann noch wollen?Produktinformation• Taschenbuch: 124 Seiten• Verlag: Nova MD; Auflage: 1., Erstauflage (19. Mai 2017)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3961119287• ISBN-13: 978-3961119288• Vom Hersteller empfohlenes Alter: Ab 16 JahrenHERAs KinderDie Erde im 24. Jahrhundert: Die Menschheit ist auf eine Milliarde geschrumpft, ihre Lebenserwartung hat sich verdoppelt, Krankheiten existieren nicht mehr. Aber der Preis dafür ist hoch. Von der Geburt bis zum Tod sind die Bürger Eigentum eines einzigen Weltenstaates, der sie domestiziert hat. Sie haben keine Namen mehr, sind nur noch Nummern, die spezielle Aufgaben in diesem Staat erfüllen sollen. Jeder ihrer Schritte wird von HERA, einem übermächtigen Masterkontrollprogramm überwacht. HERA unterdrückt mit Hilfe eines implantierten Chips Emotionen, familiäre Bindungen, ja sogar die Liebe und reglementiert Zeugung und Geburt ihrer Kinder.Eine junge Frau scheint die einzige zu sein, die diesem korrupten System die Stirn bietet. Schon als Kind hinterfragt sie die Machenschaften dieses Staates, der Menschen manipuliert, damit sie ins System passen. Verzweifelt sucht sie nach ihrer Identität ... Durch Zufall lernt sie das Mitglied einer Widerstandsgruppe kennen und entdeckt, dass es Menschen gibt, die wie sie fühlen. Sie schließt sich dieser Gruppe an und schöpft neue Hoffnung.Das menschliche Leben ist in vielen Dingen dem Element Wasser verbunden. Vom Quell bis zum Strom wächst und verliert sich das Sein ... Im Wasser befindet sich der göttliche Funke, der Leben schafft.Produktinformation• Taschenbuch: 500 Seiten• Verlag: Nova MD; Auflage: 1., Erstauflage (19. Mai 2017)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3961119260• ISBN-13: 978-3961119264• Vom Hersteller empfohlenes Alter: Ab 18 JahrenWeitere Infos und Bücher: www.karinaverlag.at/fantasy/ ©byChristine Erdic



Bildinformation: Tretet ein durch das magische Tor!