3-Wochen-Testaktion für mehr WOW!

(fair-NEWS)

"Wow, du steckst voller Energie!" Wer bekommt nicht gerne Komplimente? Nicht nur wir Menschen freuen uns über ehrliche Bewunderung - auch unsere Katzen können gar nicht genug davon bekommen. Da wahre Schönheit bekanntlich von innen kommt, ruft Purina ONE® Katzenbesitzer im Juni und Juli dazu auf, Purina ONE® zu testen. Denn schon nach dreiwöchiger Fütterung von Purina ONE® lassen sich Unterschiede in der sichtbaren Gesundheit und im Wohlbefinden Ihrer Katze feststellen, so zum Beispiel in einer gesunden Haut oder einer verbesserten Agilität. Starten Sie jetzt mit der 3-Wochen-Testaktion!Gesundheit, die man sehen kannDie wichtigste Voraussetzung für ein langes und glückliches Katzenleben ist die Gesundheit. Einen großen Beitrag dazu leistet das richtige Futter mit einer optimalen Nährstoffzusammensetzung. Spezielle Inhaltsstoffe wie Omega 3 und 6 Fettsäuren sowie Vitamine und Mineralien sorgen für glänzendes Fell und eine glatte Haut. Außerdem kann Chicoree aktiv die Verdauung Ihrer Samtpfote fördern und so für eine gesunde Darmflora sorgen. Antioxidantien machen die Augen Ihrer Katze klar und strahlend. Weiterhin zeichnet sich Purina ONE® durch den herausragenden Geschmack aus und bietet individuelle Ernährungskonzepte für unterschiedliche Lebensalter und -situationen.Die 3-Wochen-Testaktion mit Gewinnchance und Geld-zurück-Garantie!Mit der 3-Wochen-Testaktion können auch Sie sich von der positiven Wirkung von Purina ONE® überzeugen und noch mehr Komplimente für Ihre Katze ernten. Registrieren Sie sich kostenlos unter www.purina-one.de/katze/3-wochen-testaktion und erhalten Sie wertvolle Tipps von den Purina ONE® Experten. Halten Sie die Fortschritte online fest und erleben Sie so einen sichtbaren Vorher-Nachher-Vergleich. Jeder Teilnehmer erhält bei der Anmeldung einen Online-Coupon im Wert von 3 Euro, den Sie bei den teilnehmenden Handelspartnern einlösen können. Zudem werden unter allen Teilnehmern, die den 3-Wochen-Test abschließen, hochwertige Preise verlost. So zum Beispiel zehn Fotografie-Workshops mit einem professionellen Tierfotografen, in dem Sie Tipps erhalten, wie Sie Ihre Katze noch schöner in Szene setzen können. Übrigens: Sollten Sie nach den drei Wochen keinen sichtbaren Unterschied feststellen, erhalten Sie bis zu 20 Euro zurück.



Bildinformation: Schon nach dreiwöchiger Fütterung von Purina ONE lassen sich Unterschiede feststellen (Bildquelle: Nestlé Purina PetCare)