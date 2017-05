Asahi Kasei stellt auf der EURO CHLOR 2017 energiesparende Technologie für die Chloralkali-Industrie vor - Neue Membran senkt Stromverbrauch

(fair-NEWS)

Düsseldorf, 16. Mai 2017 - Auf der EURO CHLOR 2017, die vom 16.-18. Mai in Berlin stattfindet, präsentiert die Asahi Kasei Corporation den neu entwickelten Membran-Typ Aciplex F7001X. Diese Innovation erfüllt die Kundenanforderungen für geringeren Stromverbrauch in der Chloralkaliindustrie und wird in den kommenden Monaten im Markt erprobt.1975 begann Asahi Kasei die erste Chloralkali Produktion unter Einsatz des Membran-Elektrolyse-Verfahrens, einem energiesparenden industriellen Prozess zur Elektrolyse von Natriumchlorid, der bei der Produktion von Natronlauge und Chlor ohne den Einsatz umweltgefährdender Stoffe angewendet wird.Mit dem Ziel, eine technologisch führende Stellung einzunehmen, entwickelte der japanische Konzern die Membran-Elektrolyse-Technologie ständig weiter, einschließlich der Aciplex™-F Perfluorsulfonsäuremembran und des Acilyzer™ Elektrolyseurs mit entsprechender Betriebstechnik.Die technologischen Vorteile der Asahi Kasei Chlor-Alkali Verfahrenstechnik haben viele Kunden weltweit anerkannt, in mehr als 130 Anlagen wird gemäß dieser Verfahrenstechnologie Natronlage hergestellt, die Produktionskapazität liegt bei über 25 Millionen Tonnen pro Jahr.Am Stand 50 stellen wir Ihnen gerne unsere Produkte vor!



Bildinformation: Neu entwickelter Membran-Typ Aciplex F7001X