Star-Designer HARALD GLÖÖCKLER auf der EUNIQUE Messe in Karlsruhe

Am 20. Mai steht das Kreativ-Genie HARALD GLÖÖCKLER seinen Fans zudem live für eine Autogrammstunde zur Verfügung.Was:Star-Designer HARALD GLÖÖCKLER zu Gast bei der EUNIQUEPräsentation: POMPÖÖSE Harley Davidson, hochwertige Sonnenbrillenkollektion sowie neues prunkvolles BoxspringbettAutogrammstunde am 20. Mai, 14 Uhr, live mit Star-Designer HARALD GLÖÖCKLERWann:Messe EUNIQUE: 19.-21. Mai 2017 von 11-19 UhrAutogrammstunde live mit Star-Designer HARALD GLÖÖCKLER: 20. Mai, 14 UhrWo: EUNIQUE - Internationale Messe für Kunst und DesignMesse Karlsruhe, dm-Arena, Standnummer: C.17.5Messeallee 1, 76287 RheinstettenDer Stardesigner, Kultstar, Künstler, Maler oder kurz gesagt HARALD GLÖÖCKLER ist dieses Jahr zu Gast auf der EUNIQUE - Internationale Messe für angewandte Kunst und Design in Karlsruhe. HARALD GLÖÖCKLER stellt eine selbst designte, mit Swarovskisteinen besetzte, Harley Davidson sowie seine hochwertige Sonnenbrillen-Kollektion aus. Zudem wird das von ihm gestaltete Luxus-Boxspringbett von Femira als exklusive Preview auf der EUNIQUE vorgestellt.+++ Autogrammstunde für die Fans +++Am zweiten Messetag, Samstag, den 20. Mai, findet um 14 Uhr live mit HARALD GLÖÖCKLER in der dm-arena eine Autogrammstunde statt. Der Star-Designer wird seinen Fans für Fotos und Autogramme zur Verfügung stehen.+++ Glitzer, Glamour, GLÖÖCKLER +++HARALD GLÖÖCKLER, bekannt für seine ausgefallene Mode- und Accessoires-Linie "POMPÖÖS", bleibt seinem extravaganten Stil auch in der Kreation von Einzelstücken treu: 10.000 Swarovskisteine, goldene Nähte, florale Muster und sein Markenzeichen - die goldene GLÖÖCKLER-Krone - zieren seine Harley Davidson. Das Unikat stellt Deutschlands extravagantester Designer zusammen mit seiner Sonnenbrillenkollektion und seiner jüngsten Schöpfung, einem glamourös gestaltetem Boxspringbett-Unikat mit einem Kopfteil wie ein Gemälde, vor. In diesem Jahr feiert HARALD GLÖÖCKLER POMPÖÖS 30 Jahre Jubiläum.+++ "GLÖÖCKLERS Kunst schreit, ist extravagant und will gesehen werden" +++Einen immer grösseren Stellenwert nimmt die Kunst im Schaffen HARALD GLÖÖCKLERS ein. Auch hier zeigt sich das Multitalent mit klar erkennbarer Handschrift und sehr vielseitig. International renommierte Größen der Kunstszene beschreiben seine Kunst so: "GLÖÖCKLERS Kunst schreit, sie will gesehen werden, sie ist leidenschaftlich und extravagant", lobt die Kunsthistorikerin Julia Pfeffer die Werke des Kreativ-Genies. Prof. Dr. Helge Bathelt vom Verein Bildender Kunst und Kultur in Deutschland geht sogar noch weiter: "Offensichtlich gehört er in die Reihe der Warhols, Lichtensteins und Jeff Koons."+++ Weitere Highlights auf der EUNIQUE +++Die Sonderschau "Just Leather", die Ausstellung des Partnerlandes Italien, die EUNIQUE Fashionshows und die Verleihung des EUNIQUE-Awards sind die Highlights der diesjährigen Messe und der zeitgleich stattfindenden LOFT - Das Designkaufhaus. Rund 350 Aussteller aus 13 Ländern präsentieren auf der EUNIQUE und der LOFT stilvolle Unikate und Kleinserien sowie junges und innovatives Design.Die Messen EUNIQUE - Internationale Messe für angewandte Kunst und Design und die LOFT - Das Designkaufhaus sind von Freitag, 19. Mai bis Sonntag, 21. Mai 2017, von 11 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt gilt für beide Messen.



