Eröffnung des ersten Positionierungszentrums für die Wirtschaft in der Metropolregion Rhein-Neckar

(fair-NEWS) Peter Sawtschenko gilt in Fachkreisen als der führende Experte für eine erfolgreiche Unternehmenspositionierung. Das Netz der Positionierungszentren, die mit seiner praxiserprobten Energie-Resonanz-Positionierung arbeiten, wird nun um einen weiteren Standort ergänzt. Am 18. Mai eröffnet in Viernheim ein Absolvent der Positionierungs-Akademie von Peter Sawtschenko ein neues regionales Zentrum für Unternehmen im Rhein-Neckar-Gebiet.



Vor einem Jahr gründete Peter Sawtschenko seine Positionierungs-Akademie. Sein Ziel ist es, ein flächendeckendes Netz von Beratern und Positionierungszentren aufzubauen, die Unternehmen schnell und effizient bei der Neupositionierung von Marken, Produkten oder Dienstleistungen unterstützen können. In Viernheim steht nun ein weiteres Zentrum für die Beratung von Unternehmen vor Ort zur Verfügung. Uwe Gesink hat 2016 an der Akademie die Ausbildung zum Positionierungs-Professional erfolgreich abgeschlossen. Jetzt leitet er das Positionierungszentrum in der Rhein-Neckar-Region. Neben den bestehenden Zentren im Rhein-Main-Gebiet und in Bayern entsteht dadurch eine weitere wichtige Anlaufstelle für Unternehmer, die ihren Geschäftserfolg systematisch verbessern wollen. Die Positionierungszentren bieten eine umfassende Betreuung an, die weit über den reinen Positionierungsprozess hinausgeht. In den Positionierungszentren finden Unternehmen auch tatkräftige Unterstützung bei der praktischen Umsetzung eines neuen Positionierungskonzepts.

Peter Sawtschenko freut sich, dass für die Unternehmen im Rhein-Neckar-Gebiet eine Anlaufstelle vor Ort entsteht, die professionelle Beratung und kontinuierliche Betreuung garantieren kann. „Die Metropolregion Rhein-Neckar gehört zu den wichtigsten Wirtschaftsstandorten Deutschlands“, so Sawtschenko. „Die richtige Positionierung der eigenen Firma ist der Schlüssel für langfristigen Geschäftserfolg. Mit dem neuen Positionierungszentrum bieten wir allen Unternehmern in der Region fundierte Hilfe beim Aufbau einer optimalen Positionierung im Markt. Damit stärken wir durch unsere Arbeit maßgeblich den Mittelstand im Rhein-Neckar-Gebiet“, so der Positionierungsfachmann. „Ich bin sicher, dass dieses Zentrum mit Uwe Gesink als Leiter ein großer Gewinn für die Region sein wird!“