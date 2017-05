Bauherren-Informationstag in Berlin-Charlottenburg

(fair-NEWS)

Berlin. Bauinteressierte der Hauptstadtregion sind am kommenden Sonntag zwischen 14 und 18 Uhr in das City-Büro von Roth-Massivhaus eingeladen. In Charlottenburg, am Kaiserdamm 103/104, informiert der regionale Massivhausanbieter Bauherren.Im persönlichen Kontakt mit firmeneigenen Experten und externen Beratern lassen sich viele Fragen künftiger Bauherren klären. Wir nehmen uns gern Zeit und freuen uns auf Sie.Das Programm bietet Wissenswertes rund um gesundes Wohnen, energiesparende Heiz- und Lüftungstechnik, maßgeschneiderte Baufinanzierung, Smart Home Technologien bis hin zur modernen Küchentechnik für das künftige Zuhause. Speziell zu diesem Thema informiert Mario Ruder, Geschäftsführer von Ruder Küchen. Monique Keilig, Maklerin der Immobilien- GmbH Roth, gibt Tipps und Empfehlungen. Günter Beierke, Baubiologe bei Roth, stellt Lösungen für wohngesunde Häuser und schadstoffgeprüfte Baustoffe vor. Nach einer Pause gibt Beatrix Roth, Spezialistin für Immobilienfinanzierung, Ratschläge rund um die Möglichkeiten der Baufinanzierung. Cornelia Breede, Loxone Installateurin, präsentiert die besonderen Leistungen von Smart Home. Abgerundet wird das Programm mit Michael Behrendt, Behrendt Energiesysteme, der über Heiz- und Lüftungstechnik spricht.Im Bemusterungszentrum sind zudem auf mehr als 300 Quadratmetern viele Ideen und Produktvarianten ausgestellt.Der Eintritt ist frei, Einlass ab 13.45 Uhr. Gebeten wird um rechtzeitige Anmeldung, da das Platzangebot begrenzt ist.Information und Kontakt:Bau- GmbH RothKaiserdamm 103/10414057 BerlinTel.: (030) 54 43 73 10Fax: (030) 54 43 73 33E-Mail: info@roth-massivhaus.deInternet: www.roth-massivhaus.de



Bildinformation: Foto: Roth-Massivhaus