2schneidig live in Frankreich mit Shows in Nizza

(fair-NEWS)

Ein explosives Konzertwochenende gab Martin Rietsch alias Sänger und Rapper 2schneidig in Nizza. Der Musiker mit nigerianischen Wurzeln überzeugte das internationale Publikum an der Côte d’Azur mit seinen herausragenden Live-Qualitäten. Als besonderes Highlight hatte 2schneidig sogar französische Raps im Gepäck.Nachdem ihn seine internationalen Touren in jüngster Vergangenheit mehrfach nach Rom führten, gab 2schneidig am ersten Maiwochenende sein musikalisches Debut in der französischen Hafenstadt. Nach seiner Frankreich-Tour ging es für das Multitalent in die Karibik, wo er an neuen Musikprojekten arbeitete. Mit mitreißenden Beats und eingängigen Melodien verpackt 2schneidig seine tiefsinnigen und emotionalen Botschaften in einen überzeugenden Mix aus Rap, Soul, Funk, Pop, R’nB und HipHop. Er tourte bereits in Thailand, auf den Philippinen, in Burundi, Südafrika, Mosambik und Brasilien, trat im Berliner Olympiastadion, der Stuttgarter Porschearena, der Dresdener Eisarena und der Frankfurter Jahrhunderthalle auf. In Europa war er wiederholt zu Gast in osteuropäischen Ländern wie Ungarn oder der Slowakei und konnte mit über 1.500 Auftritten auf vier Kontinenten mit seiner Authentizität jegliches Publikum gewinnen.Abseits der Bühne zeigt der sympathische Musiker seit Jahren ein großes Herz für soziale Projekte und engagiert sich vielfältig für Kinder und Jugendliche. Für Integrations- und Präventionsprojekte an Schulen reist er seit Beginn seiner musikalischen Karriere durch die gesamte Bundesrepublik. So gestaltet er beispielsweise Workshops und Projekttage rund um Themen wie Sucht-, Alkohol- und Drogenprävention, Gewaltprävention, Rassismus, Mobbing, Integration und HipHop. Nach seinen internationalen Reisen ist er auch gleich am Mittwoch und Donnerstag (17./18.05.2017) wieder mit Projekttagen zu Gast an einem Berufskolleg in NRW, wo er gemeinsam mit jeweils ca. 100 Schülern interaktive Workshops gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit gestalten wird. Rückmeldungen von Lehrern, Schülern und Schulsozialarbeitern bestätigen seit Jahren, dass Projekte mit 2schneidig nicht nur mit sehr viel Spaß verbunden sind, sondern vor allem durch ihre Emotionalität sowie 2schneidigs gelungene Ansprache der jungen Lebenswelten nachhaltigen Eindruck bei den Kindern und Jugendlichen hinterlassen.



Bildinformation: Showtime in Frankreich: Martin Rietsch aka 2schneidig live in Nizza