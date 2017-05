(fair-NEWS)

Frankfurt am Main, Zum zweiten Mal sammelte AZIMUT Hotels anlässlich des Weltfrauentags im März 2017 Spenden für den gemeinnützigen Verein Brustkrebs Deutschland e.V. und macht so auf den Kampf gegen die Krankheit aufmerksam. Der Scheck in Höhe von 1.004 Euro wurde heute in München übergeben.„Auf den Kampf gegen Krebs aufmerksam zu machen sowie Prävention und Früherkennung zu fördern, ist uns eine Herzensangelegenheit. Wir hoffen, mehr Frauen auf das lebenswichtige Thema Brustkrebsvorsorge aufmerksam gemacht zu haben. Wir freuen uns, dank der Großzügigkeit unserer Gäste und des Engagements unserer Mitarbeiter die Bemühungen von Brustkrebs Deutschland e.V. unterstützen zu können“, erläutert Michaela Fricke, Geschäftsführerin AZIMUT Hotels Europa.Anlässlich des internationalen Frauentags spendete AZIMUT Hotels für jeden Check-in vom 8. bis 10. März 2017 in einem der Häuser in Deutschland und Österreich, dessen Buchung direkt im Hotel oder online über die AZIMUT-Website erfolgte, einen Euro an Brustkrebs Deutschland e.V. Der gemeinnützige Verein steht Ärzten, von der Krankheit Betroffenen und ihren Familien beratend zur Seite, unterstützt unabhängige Forschungen und fördert unter anderem die Prävention von Brustkrebs. Ziel ist es, durch Aufklärung und Unterstützung der medizinischen Forschung Brustkrebs zu bekämpfen und zu besiegen. Dabei kam ein Betrag von 1.004 Euro zusammen. Der Scheck wurde heute symbolisch in München von Michaela Fricke, Geschäftsführerin AZIMUT Hotels Europa, an Renate Haidinger, 1. Vorsitzende Brustkrebs Deutschland e.V., übergeben.Den Weltfrauentag nahm AZIMUT Hotels ebenfalls zum Anlass, Brustkrebs Deutschland e.V. mittels am Empfang aufgestellter Spendenboxen zu unterstützen, deren Erlös bereits an den Verein ausgehändigt wurde.



Bildinformation: Gemeinsam stark: AZIMUT Hotels übergibt Scheck an Brustkrebs Deutschland e.V.