(fair-NEWS)

Frankfurt/Wien, 17. Mai 2017 - Die in Frankfurt ansässige Silverton-Gruppe (Silverton) kooperiert zukünftig mit der in Wien beheimateten 720°Restructuring & Advisory (720° RE).Ziel der Zusammenarbeit ist es, die vorhandene Expertise zu bündeln, um das Leistungsangebot für die Kunden zu erweitern und parallel dazu die jeweilige regionale Abdeckung zu vergrößern.Das Leistungs-Portfolio von Silverton umfasst bislang neben dem Investment Management und Asset Management von gewerblichen Immobilien und immobilienbesicherten Krediten die Transaktions- und Abwicklungsberatung in den Bereichen Special Situations, Distressed Debt und Real Estate sowie Risk Advisory Services und Banking Consulting. Außerdem verfügt Silverton als einer von wenigen Kreditservicern in Deutschland über eine von der BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) erteilte Erlaubnis zur Erbringung von Zahlungsdiensten ("Zahlungslizenz"). Das Unternehmen unterhält Büros in Frankfurt, München, Madrid und New York.Die von Stefan Selden gegründete 720° Restructuring & Advisory vereint ein auf die Betreuung von Non-performing Loans (NPL) spezialisiertes Expertenteam mit ausgeprägtem Bankenhintergrund. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Beratungsdienstleistungen für Finanzinstitute sowie Debt Advisory für Unternehmen an. 720 Restructuring & Advisory, dessen Team über mehr als 50 Jahre Erfahrung in den Märkten Mittel- und Osteuropas kumuliert, verfügt über ein dichtes Netzwerk und hervorragende Kenntnisse in den dortigen Märkten. Das Team hat bisher NPLs mit einem Volumen von 15 Mrd. Euro betreut.Jascha Hofferbert, Geschäftsführer und Mitgründer von Silverton: "Mit 720° Restructuring & Advisory haben wir einen erfahrenen Partner, der vor allem durch sein langjähriges Engagement in Österreich und Osteuropa über eine Expertise verfügt, von der wir beim Erwerb und Betreuung von NPLs in diesen Ländern profitieren werden."Stefan Selden, Gründer von 720° Restructuring & Advisory, ergänzt: "Als erfahrener Transaktionsberater sowie Servicing-Unternehmen mit eigenentwickelten und leistungsfähigen IT-Systemen ist Silverton für uns ein attraktiver Partner. Ich bin überzeugt davon, dass die Zusammenarbeit beider Unternehmen und das gebündelte Know-how einen spürbaren Mehrwert für unsere Klienten generieren wird."



Bildinformation: Jascha Hofferbert (Bildquelle: Silverton)