mayato präsentiert auf dem SAS Forum Deutschland Analytics-as-a-Service

Spannende Einblicke in aktuelle Analytics-Projekte und interessante Diskussionen zu Trends in der Digitalisierung verspricht das SAS Forum Deutschland am 29. Juni 2017. Die BI-Unternehmensberatung mayato, im Rahmen einer langjährigen Partnerschaft auch Gold-Partner für die Lösungssuite Customer Intelligence, beteiligt sich als Sponsor an der Veranstaltung und stellt in diesem Jahr kundenfreundliche Dienstleistungen im Bereich Analytics-as-a-Service vor. Vor allem Unternehmen, die einen einfachen und kostengünstigen Einstieg in die analytische Auswertung großer Datenmengen suchen, profitieren von diesem Angebot. Ohne eigene Soft- und Hardware anschaffen müssen, lassen sich Churn-Analysen durchführen oder Cross- und Upsell-Potentiale ermitteln.



Einen Tag lang dreht sich im World Conference Center in Bonn alles um die Digitalisierung und deren erfolgreiche Umsetzung. Georg Heeren, Geschäftsführer von mayato, ist überzeugt: "Immer mehr Unternehmen erkennen, wie viel Potential in den Unternehmensdaten schlummert. Die systematische Analyse dieser Daten stellt die große Herausforderung dar. Basierend auf unserer langjährigen Erfahrung im Bereich Data Analytics haben wir unterschiedliche Module für Analytics-as-a-Service entwickelt, mit denen sich Fachabteilungen kostengünstig einen echten Wissensvorsprung sichern."

Neben den aktuellen Service-Angeboten berichtet die BI-Unternehmensberatung im Rahmen des <a href="https://www.sas.com/de_de/events/17/sasforum-deutschland-2017.html">SAS Forum Deutschland</a> auch über erfolgreiche Projekte mit SAS, und das <a href="https://www.mayato.com/technologie/#datenanalysenmitsas">Experten-Team von mayato</a> steht für individuelle Fragen bereit. Über +49 / 30 4174 4270 10 können vorab Gesprächstermine vereinbart werden.