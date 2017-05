Webseiten-Analyse mit Seminaren von TILL.DE

(fair-NEWS)

Braunschweig 17.05.2017 - Auch in diesem Monat bietet die Internetagentur TILL.DE Seminare und Webinare über die Funktionen und Möglichkeiten des Online Marketings an. Die Themen zur beruflichen Weiterbildung drehen sich Ende Mai und Juni besonders um Google Analytics. Das Angebot von TILL.DE enthält neben unserem ganztägigen Seminarangebot an Standorten wie Hamburg, Leipzig, Berlin und Co auch 90-minütige Webinare die Sie bequem von Ihrem Rechner verfolgen können. Die Themen umfassen die Google Produkte AdWords, Tag Manager, Analytics und Suchmaschinenoptimierung, wobei die Google AdWords und Analytics Seminare für Einsteiger (“Basic”) und für Fortgeschrittene (“Advanced”) angeboten werden. Das Google Analytics Seminar bezieht sich auf die Analyse aller Daten von Besuchern der eigenen Webseite. Das kostenlose Tool von Google kann diese Daten anschaulich darstellen. Im Seminar lernen die Teilnehmer, was für die Aktivierung von Google Analytics zu beachten ist, wie die Daten gelesen und wie diese gefiltert werden können. Das Google Analytics Seminar wird zudem für Einsteiger als “Basic Seminar” und für Fortgeschrittene als “Advanced Seminar” angeboten.Im Google Tag Manager Seminar werden eher technische Vorgänge behandelt. Fortgeschrittene Marketing Maßnahmen bedürfen bestimmte Codes auf der Webseite, sodass zusätzliche Daten gewonnen werden. Der Tag Manager ermöglicht die einfache Verwaltung dieser Codes, sodass nicht bei jeder Code-Änderung die Webseite angepasst werden muss.Das Google AdWords Seminar behandelt die Schaltung von Werbung im Internet und besonders in der Suchmaschine “Google”. Neben der optimalen Marketingstrategie mit AdWords werden auch praktische Themen wie die Einrichtung eines Kontos und die Optimierung von Suchbegriffen erklärt. Das AdWords Seminar wird in den Wissensstufen “Basic” für Anfänger und in “Advanced” für Fortgeschrittene angeboten. Die beiden Schwierigkeitsstufen werden von TILL.DE aufeinanderfolgend in derselben Stadt angeboten. So sollen Interessenten beide Kurse noch einfacher belegen können.Teilnehmer des Google AdWords Basic Seminars bewerteten das Seminar wie folgt: “Vielen Dank Herr Schröder für das tolle Seminar.” Der Leiter der Seminare ist der Geschäftsführer und zertifizierter Google Trainer Joachim Schröder.Das Google My Business Webinar richtet sich an zwei Unternehmenstypen: die Unternehmen, die noch gar keine Webseiten haben und diejenigen, die ihren Internetauftritt ergänzen möchten. Über Google My Business werden die verschiedenen Standortinformationen zu Ihrem Unternehmen in den Google Maps Eintrag transportiert. Relevant ist dieser Eintrag besonders für Unternehmen mit einem starken regionalen Bezug, um von den Kunden gerade mobil auch gefunden zu werden. Alle unsere Webinare finden als Google+Hangout statt. Für die Teilnahme ist ein Google Account erforderlich.Eine Besonderheit der Seminare von TILL.DE ist auch, dass die Gruppengröße bewusst klein gehalten wird. So kann der Trainer auf Zwischenfragen eingehen und sich individuell auf die Gruppe einstellen.Zusätzlich bietet die Google Premium Partner Agentur TILL.DE auch individuelle Seminare an. Diese sogenannten “Inhouse Seminare” finden im Unternehmen des Kunden statt und behandeln die Themen und den Schwierigkeitsgrad, die der Kunde sich wünscht. Weitere Informationen dazu sind hier zu finden: www.till.de/seminare/inhouse-seminare.html .Aktuelles Seminarprogramm von TILL.DESeminartermine im Mai 2017:- Google AdWords Basic Seminar - Hamburg - 22.05.2017- Google AdWords Advanced Seminar - Hamburg - 23.05.2017- Google Analytics Basic Seminar - Hamburg - 31.05.2017Webinartermine im Mai 2017:- Google My Business Webinar - 29.05.2017Seminartermine im Juni 2017:- Google Analytics Advanced Seminar - Hamburg - 01.06.2017- Google AdWords Basic Seminar - Leipzig - 08.06.2017- Google Analytics Basic Seminar - Leipzig - 09.06.2017- Google Tag Manager Seminar - Hamburg - 16.06.2017Eine Übersicht aller aktuellen Seminare von TILL.DE, inklusive einer direkten Buchungsmöglichkeit, kann hier gefunden werden: www.till.de/seminare.html Agentur:



Bildinformation: TILL.DE Seminare