WINAICO sieht positive Marktentwicklung und verbessert Liefersituation

Hohe Nachfrage nach schwieriger Marktsituation in Europa führt zu Lieferengpässen

(fair-NEWS) Creglingen, 17.05.2017 – WINAICO, größter Solarmodul-Hersteller Taiwans, blickt, trotz der schwierigen Marktsituation in der zweiten Jahreshälfte 2016, auf eine positive Entwicklung in Europa zurück. Mit den neuen Märkten Estland, Finnland und Norwegen beliefert WINAICO nun mehr als 20 europäische PV-Märkte. Besonders positiv zeigen sich dabei die Niederlande, Ungarn, Polen und auch Österreich. Die anhaltend gute Nachfrage seit Jahresbeginn bringt aktuell jedoch auch erhebliche Lieferengpässe mit sich.



„Der im dritten Quartal 2016 einsetzende Preisverfall hat zu einem erheblichen Aufschub bei den Kaufentscheidungen der Kunden geführt. Aufgrund der damit verbundenen schwachen Nachfrage haben wir uns Ende 2016 für eine angepasste Produktionsmengenplanung hinsichtlich 2017 entschieden“, so Marc Ortmanns, Head of European Sales & Marketing.



Dank der starken Nachfrage nach WINAICO Modulen aus vielen europäischen Absatzmärkten, konnte WINAICO Altbestände schnell am Markt platzieren und die angestrebte Erhöhung der Wattklassen umsetzen. WINAICO erwartet auch für die zweite Jahreshälfte eine konstant hohe Nachfrage und wird seinen Kunden ab August das gesamte Sortiment wieder dauerhaft, lagerführend anbieten können. Folgende vier Modultypen bilden dabei das Kernsegment: die polykristallinen Module WST-275P6 und WST-285P6 PERC sowie die monokristallinen Module

WSP-310M6 PERC und WSP-300M6 Full Black.



„Unsere Produktion läuft auf Hochtouren, sodass wir ab der zweiten Jahreshälfte wieder der bekannt verlässliche Modullieferant für unsere Kunden sein werden“, so Marc Ortmanns weiter.



WINAICO – Hersteller und Systemanbieter



Als 100%ige Tochter des Halbleiterunternehmens Win Win Precision Technology Co., Ltd. mit Sitz in Taiwan fertigt und vertreibt WINAICO weltweit kristalline Hochleistungsmodule. Darüber hinaus liefert WINAICO als Systemhaus für Photovoltaik komplette PV-Systempakete.

Kunden des Unternehmens sind Solarspezialisten, Solarteure, Installateure und Projektierer. Dabei profitieren Installateure von der überdurchschnittlichen Produktqualität, der in Taiwan nach höchsten Qualitätsmaßstäben gefertigten Produkte sowie von den umfassenden Beratungs-, Planungs- und Serviceleistungen von WINAICO. Eine großzügige Lagerhaltung sichert die schnelle Verfügbarkeit der WINAICO Produkte.





