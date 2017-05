Mitarbeiter Zeiterfassung von Get2world inklusive mobile Zeiterfassung

(fair-NEWS)

(Optimal für klein und mittelständische Unternehmen)Mitarbeiter Arbeitszeiterfassung ist ein wichtiger Teil von jedem Unternehmen, die ihrer Arbeitskräfte optimal benutzen möchten. Es gibt momentan verschiedenes Zeiterfassungssystem im Markt aber es gibt sehr wenig System, die auf den Bedürfnissen von kleinen und mittelständischen Unternehmen zugeschnitten sind. Das Zeiterfassungssystem von Get2world ist entwickelt worden um genau die Anforderungen von kleinem und mittelständischem anzupassen. Wir werden Ihnen erklären was unterscheidet unser Zeiterfassungssystem von dem anderen und alle Features von unserem System.Zeiterfassungssystem muss einfach seinMeistens kleine und mittelständische Unternehmen haben nicht das finanzielle Mittel um mehr Mitarbeiter in Personal Abteilung einzustellen. In meisten Fälle ist nur der Chef oder maximal ein bis zwei Mitarbeiter sich kümmert für das gesamte Team. Deswegen muss das Zeiterfassungssystem einfacher sein damit es sehr leicht zu verstehen ist und man muss damit mit weniger Aufwand betreiben können. Im Vergleich zu anderen Systeme, bei der Entwicklung unseres Systems haben wir genau an diesem Aspekt viele Gedanken gemacht dass wie können wir das System so entwickeln damit das seht leicht zu bedienen ist aber trotzdem hat alle Kriterien dass eine Arbeitszeiterfassung braucht.Arbeitszeiterfassung muss nicht teuer seinViele kleine und mittelständische Unternehmen, die entweder überhaupt keine Arbeitszeiterfassung haben oder bis jetzt mit Excel Mitarbeiterzeit erfassen haben, wenn überlegen Zeiterfassungssystem einzuführen, wollen nicht so viel Geld für das System ausgeben. Deswegen, verglichen mit anderen Anbietern haben wir unser Preis zu gestalten dass das günstig ist aber trotzdem hat man alles was man braucht. Es gibt keinen monatlichen Gebühren und Sie zahlen auch nicht pro Mitarbeiter pro Monat. Sie können ein Monat lang kostenlos testen und zahlen Sie nur dann, wenn Sie zufrieden sind.Mobile Einsetzbar mit W-LAN FunktionDie ganze Welt wird mobiler mit der Zeit und deswegen habe wir unser Zeiterfassungssystem so gestalten dass man auch für mobile Anwendung das System nutzen können.Bei unserem Zeiterfassungssystem werden alle Daten im Gerät gespeichert. Der Vorteil daran ist, dass unsere Geräte nichts ortsgebunden sind. So können Sie also auch bequem bei Einsetzen im Außendienst die Arbeitszeit Ihrer Mitarbeiter erfassen und speichern.Wenn vor Ort der Zugang zum Internet, beispielsweise über W-LAN, möglich ist, kann das System mit dem W-LAN verbunden über und die Software auf jegliche Webbrowser zugreifen. Ist der Internetzugang per W-LAN nicht möglich, kann über das Handy mittels "Internet Teethering" damit das Handy ein W-LAN Netz erzeugt und dann man verbindet das Zeiterfassungsgerät mit dem W-LAN.Unser System wird mit einer Power-Bank ausgeliefert. Diese gewährleistet eine Stromversorgung von über 8 Stunden, so dass das Zeiterfassungssystem problemlos im Außendienst genutzt werden kann.Hier ist ein kurzer Überblick auf alle wichtige Feature von unserem Zeiterfassungssystem:Kein Software Lizenz Gebühr und kein jährliche teure UpdatesKomplette Web-basierte Online ZeiterfassungFlexible Arbeitszeitplanung (Vollzeit, Teilzeit oder Sicht arbeit)Zeit Buchung basierend auf Projekt oder Auftrag auch möglichKomplett Urlaubsverwaltung inklusive Krank-MeldungAutomatische Erkennung von fehlenden ArbeitszeitenDatenexport zum Excel oder PDF für LohnabrechnungAuf https://zeiterfassung-fdm.de können Sie ausführliche Information über unser Zeiterfassungssystem erhalten.



Bildinformation: Mitarbeiter Zeiterfassung von Get2world