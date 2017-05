Das erste vollwertige Lichtpult in einer Fußleiste

(fair-NEWS)

Eine Lichtshow programmieren und später mit den Füßen steuern – mit dem Fußcontroller Bigfoot von Eurolite ist das jetzt möglich. Bigfoot ist ein vollwertiges Lichtpult, verpackt in einer Fußleiste.Shows erstellen und abrufenWährend Fußcontroller bisher hauptsächlich zum Abspielen vorinstallierter Effekte gedacht waren, geht Bigfoot einen Schritt weiter: Er ermöglicht es, kreative Lichtshows zu programmieren und später mit den Füßen zu steuern. Bis zu 12 Geräte mit je 16 DMX-Kanälen können gleichzeitig kontrolliert werden – von PAR-Scheinwerfern bis zu Moving-Heads.Farb- und BewegungseffekteBeim Programmieren von Shows erleichtern vorinstallierte Farb- und Bewegungseffekte die Arbeit. Bis zu 15 Chases mit mehreren Schritten können abgespeichert und im Live-Betrieb zu einer Show zusammengefügt werden.Komfortable BedienungDer Bigfoot ist in zwei Sektionen eingeteilt. Oberhalb des Tragegriffs befindet sich die Programmierebene mit Drehreglern und Knöpfen. Unterhalb des Griffs, der auch als Trittschutz für die obere Ebene fungiert, ist die Live-Sektion angesiedelt. Sie besteht aus 6 robusten Fußschaltern und zwei großen Pedalen. Die Schalter sind die gleichen, die auch bei Gitarreneffekten eingesetzt werden. Mit ihnen steuert man die Geschwindigkeit, wählt das Programm vor, startet das Programm, setzt einen Blackout ein oder aktiviert die Musiksteuerung.Die Pedale regeln die Überblendzeit der Szenen und den Masterdimmer, also die Helligkeit. Bei Bedarf kann Letzteres auch eine andere Funktion steuern, beispielsweise eine Nebelmaschine.Die beiden Displays führen durch die Programmierung und erleichtern die Benutzung im Live-Betrieb durch das Anzeigen der Shownamen, der Geschwindigkeit etc.Robust und langlebig – mit CaseAus stabilem Blech gefertigt, hält der Bigfoot Tritte problemlos aus. Dank des großen Haltebügels lässt er sich außerdem sehr einfach tragen. Ein optional erhältliches Case sichert den Controller beim Transport und sorgt bei der Bedienung für einen sicheren Stand.Mehr Information zu dem vielseitigen Fußcontroller finden Sie unter www.steinigke.de/Eurolite-Bigfoot/



Bildinformation: Eurolite Bigfoot