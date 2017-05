Ihr Wegweiser durch die betrieblichen Steuererklärungen

Pressemitteilung von Stollfuß Medien GmbH & Co.KG

(fair-NEWS) Der Ratgeber <a href="https://www.stollfuss.de/KoerperschaftsteuerGewerbesteuerUmsatzsteuerErklaerung2016/9783083638162">Körperschaftsteuer-, Gewerbesteuer-, Umsatzsteuer-Erklärung 2016</a> erläutert Schritt für Schritt die amtlichen Vordrucke der Körperschaftsteuer-, Gewerbesteuer- und Umsatzsteuererklärung 2016 sowie der Umsatzsteuervoranmeldung und der Zusammenfassenden Meldung für 2016.

Die Vordrucke werden zur besseren Übersichtlichkeit auszugsweise dargestellt und anschließend umfassend erläutert. Die Ausführungen werden durch wertvolle Beratungshinweise und Gestaltungsempfehlungen sowie zahlreiche Beispiele und nützliche Arbeitshilfen ergänzt. Der Ratgeber ist damit Nachschlagewerk und nützliche Ausfüllhilfe in einem.

Der Ratgeber beinhaltet ferner weiterführende Hinweise zur einschlägigen Rechtsprechung des Bundesfinanzhof und der Finanzgerichte, zu Richtlinien, BMF-Schreiben und sonstigen Erlassen der Finanzverwaltung. Ebenfalls enthalten sind ausführliche Informationen zum Vorsteuer-Vergütungsverfahren in der EU.



Die inhaltlichen Schwerpunkte

- Darstellung sämtlicher veranlagungsbezogener Gesetzesänderungen

- Erläuterung praxisrelevanter Problemkreise

- Vordrucke in Originalgröße



Das ist neu

- Hinweise zu neuen bzw. aktualisierten Vordrucken

- Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens



Autoren: Dipl.-Finanzwirt Björn Claudy, Dipl.-Finanzwirt Frank Henseler, Dipl.-Finanzwirt Andreas Kümpel und Dipl.-Finanzwirtin Annette Staats



Stollfuß Medien mit Sitz in Bonn wurde 1913 als Fachverlag gegründet und zählt heute zu einem der bundesweit führenden Medien- und Softwarehäusern mit Kernkompetenz in den Bereichen Steuern, Wirtschaft und Recht. Stollfuß Medien bietet eine breite Palette an Fachliteratur an. Eine Fülle von Online-Fachdatenbanken für die mobile Recherche und effiziente Software-Komplettlösungen für Steuerberater, Wirtschaftsbüros, die gewerbliche Wirtschaft und Unternehmenssteuerabteilungen runden das breite Leistungsspektrum ab.

