Fisch ist gesund: Er liefert dem Körper wichtige Eiweiße, Vitamine und wertvolle Omega- 3-Fettsäuren, die vor Entzündungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen schützen sowie Immunsystem und Gehirnfunktionen stärken.Kummers Schlemmerkochbuch hat neben vegetarischen Genüssen, Low Carb und süßen Verführungen auch Köstlichkeiten aus dem Meer auf der reichhaltigen Rezeptliste. Probieren Sie doch mal eine Krabbenblätterteigtasche, ein exotisches Menü aus Garnelen in Kokosmilch oder einen Kabeljau-Fenchelauflauf!Die Rezepte werden von lustigen Geschichten und Anekdoten begleitet und machen das Büchlein zu etwas ganz Besonderem.Kummers SchlemmerkochbuchDas etwas andere Kochbuch!In diesem Kochbuch finden Sie leckere Rezepte für jedermann sowie Zitate, Witze, Reime und Geschichten rund um die schönste Nebensache der Welt:Dem Kochen und Essen.Egal ob vegetarische- oder kohlenhydratarme Rezepte, Gutes aus dem Meer oder süße Verführungen:In diesem Kochbuch ist für jeden Geschmack etwas dabei.Also lassen Sie sich von Kummers Lieblingsrezepten verwöhnen.Guten Appetit!Mit Illustrationen von Judith Beck-Meyer.Produktinformation• Taschenbuch: 116 Seiten• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3732231267• ISBN-13: 978-3732231263• Größe und/oder Gewicht: 14,8 x 0,6 x 21 cmDie AutorinBritta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben. Es macht ihr einfach großen Spaß, sich auf diese Art und Weise auszudrücken.Erst wurden ihre Werke im Bekanntenkreis herumgereicht und die Resonanz darauf war sehr positiv.Es dauerte nicht lange und schon hielt sie ihr 1. Buch "Willkommen zu Hause, Amy" in Händen. Dieses Buch wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.©byChristine Erdic



Bildinformation: Köstlichkeiten aus dem Meer