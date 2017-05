Buhck-Stiftung bringt Klimaretter in den Kreis Herzogtum Lauenburg

(fair-NEWS)

Mölln, 16. Mai 2017. Rund 30 pädagogische Fachkräfte und Leitungen aus Kindertageseinrich-tungen des Kreises Herzogtum Lauenburg folgten der gemeinsamen Einladung von der Buhck-Stiftung und der S.O.F. Save Our Future - Umweltstiftung in das Naturparkzentrum Uhlenkolk in Mölln und informierten sich über das Projekt „KITA21 – Die Klimaretter“. Ziel der zuletzt vom Nachhaltigkeitsrat der Bundesregierung ausgezeichneten Bildungsinitiative ist es, Kitas bei der Gestaltung lebendiger Bildungsarbeit zu zukunftsrelevanten Themen wie Abfallvermeidung, Wasser, Energie oder Ernährung zu unterstützen und sie in ihrer Entwicklung zu einem Lernort für Umweltschutz und Nachhaltigkeit zu fördern.BU: Gelungener Auftakt! Britta Buhck, Vorstand der Buhck-Stiftung (Mitte), Dr. Christoph Mager, Landrat des Kreises Herzogtum Lauenburg (Rechts) und Ralf Thielebein, Geschäftsführer der S.O.F. Save Our Future – Umweltstiftung (Links), geben gemeinsam den Startschuss für die Bildungsinitiative KITA21 - Die Klimaretter.„Kinder eignen sich sehr frühzeitig Wissen und Grundlagen für umweltbewusstes und verant-wortungsvolles Handeln an. Kindertageseinrichtungen haben die große Chance, sie über die Gestaltung ihrer Bildungsarbeit hierbei zu unterstützen“, erklärte Ralf Thielebein, Geschäftsführer der S.O.F. – Umweltstiftung, „die vielen Praxisbeispiele aus dem Projekt „KITA21 – Die Klimaretter“ zeigen sehr eindrucksvoll, wie sich Kinder auf entdeckende und fast spielerische Weise Zu-sammenhänge erschließen und dabei erleben, wie sie mit ihrem eigenen Handeln etwas bewirken können“. Die Hamburger Umweltstiftung hat die Bildungsinitiative KITA21 vor acht Jahren ins Leben gerufen und setzt sie derzeit in Hamburg und in Südholstein um. Zur Unterstützung der Kindertageseinrichtungen werden dreitägige Fortbildungen, Vernetzungstreffen und Beratungen angeboten. Darüber hinaus können sich die Einrichtungen für ihr Engagement in der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung als KITA21 auszeichnen lassen. Für die Umsetzung der „Klimaretter“ in Schleswig-Holstein hat Energieminister Dr. Robert Habeck die Schirmherrschaft übernommen.„Unsere Stiftung will Kindern und Jugendlichen Denkanstöße für umweltbewusstes Handeln geben“, so Britta Buhck, Vorstandsmitglied der Buhck-Stiftung, „deshalb haben wir uns auch für eine Förderung des Projektes „KITA21 - Die Klimaretter“ entschieden“. Die Buhck-Stiftung mit Sitz in Hamburg-Bergedorf ermöglicht mit ihrer finanziellen Förderung die Einführung der Bil-dungsinitiative im Kreis Herzogtum Lauenburg. Bis zu zehn Kitas können sich damit kostenfrei an dem Projektangebot beteiligen.„Ich würde mich freuen, wenn das Projektangebot auf eine breite Nachfrage stieße“, erklärte Landrat Dr. Mager in seinem Grußwort an die Teilnehmenden, „denn Kitas leisten mit der Ge-staltung einer entsprechenden Bildungsarbeit auch einen wertvollen Beitrag zur zukunftsfähigen Entwicklung unserer Gesellschaft“.Kontakt:Joana LoidlPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitS.O.F. Save Our Future – UmweltstiftungFriesenweg 122763 HamburgTel.: 040 / 226 32 77 63loidl@save-our-future.deBritta BuhckBuhck-StiftungSüdring 38, 21465 WentorfTel.: 040 / 72 00 00 72brittabuhck@buhck-stiftung.deÜber die S.O.F.:Die S.O.F. Save Our Future ─ Umweltstiftung verfolgt das Ziel, Umweltbewusstsein und nachhal-tiges Handeln in der Gesellschaft zu fördern. Dabei engagiert sich die 1989 gegründete Umwelt-stiftung insbesondere für die Verankerung von Bildung für eine nachhaltige Entwicklung in Kin-dertageseinrichtungen. Mit der Bildungsinitiative KITA21 fördert die S.O.F. lebendige Bildungsarbeit zu zukunftsrelevanten Themen in Kitas und unterstützt die Einrichtungen bei Ihrer Entwicklung zu einem Lernort nachhaltiger Entwicklung. So trägt die S.O.F. dazu bei, Kinder für eine res-sourcenschonende und faire Mitgestaltung von Gegenwart und Zukunft stark zu machen.Über die Buhck-Stiftung:Die Buhck-Stiftung fördert regionale Projekte in Bergedorf, Stormarn und in dem Kreis Herzogtum Lauenburg aus den Bereichen Umwelt- und Naturschutz sowie Integration. Sie will Kindern und Jugendlichen Denkanstöße zum verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt geben und jungen Menschen mit Migrationshintergrund die Integration in unsere Gesellschaft erleichtern.



