Roland Franz verstärkt Rechtsberatungs-Team

(fair-NEWS)

Essen, 17. Mai 2017**** Die Steuerberatungs- und Rechtsanwaltskanzlei <a href="www.franz-partner.de">Roland Franz & Partner</a> baut ihr Serviceangebot im Bereich der Rechtsberatung weiter aus. Die in Düsseldorf, Essen und Velbert vertretene interdisziplinäre Beratungskanzlei forciert die Internationalisierung ihrer Rechtsberatungsleistung. Seit dem 1. Mai 2017 verstärkt Rechtsanwalt Wladimir Tschisch das Rechtsberatungs-Team von Roland Franz & Partner.Rechtsanwalt Wladimir Tschisch hat während seines Studiums der Rechtswissenschaften an der Universität Münster ein Auslandssemester an der Akademischen Rechtsuniversität in Moskau absolviert. Noch vor seinem zweiten juristischen Staatsexamen legte Wladimir Tschisch erfolgreich eine Prüfung zum beeidigten Dolmetscher und ermächtigten Übersetzer für die Sprache Russisch ab.



Bildinformation: Wladimir Tschisch, Rechtsanwalt bei Roland Franz & Partner