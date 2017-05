Hattrick: Avery Zweckform ist erneut „Superbrand“

(fair-NEWS)

Oberlaindern. Avery Zweckform ist zum dritten Mal in Folge von einer unabhängigen Jury aus 21 renommierten Wirtschafts- und Medienfachleuten zur „Superbrand“ gekürt worden. Der Markenhersteller aus Bayern gehört damit erneut zum illustren Kreis der 50 stärksten Marken Deutschlands, die aus 1.350 Unternehmen ausgewählt wurden. Ausschlaggebend für die Auszeichnung: Avery Zweckform und seine Produkte stehen unverwechselbar für Qualität und nehmen damit sowohl im Bewusstsein der Verbraucher als auch der Wirtschaft seit Jahrzehnten eine herausragende Stellung ein.Norbert R. Lux, Superbrands Managing Director Germany, und Stephen Smith, Superbrands Chairman, überreichten die „Superbrands Germany 2016/2017“-Trophäe gestern Abend an Avery Zweckform Marketing Director Andreas Meyer. Zu den Gästen der glanzvollen Gala im Berliner Axel-Springer-Journalistenclub gehörte auch Schauspieler und Preisträger Wotan Wilke Möhring.„Es ist uns eine Ehre, dass wir wiederum als eine der 50 Top-Marken Deutschlands überzeugen konnten“, freut sich Andreas Meyer. „Um unser hohes Qualitätsniveau kontinuerlich sicherzustellen, leisten wir uns ein hauseigenes Qualitätslabor und arbeiten mit externen, renommierten Prüfinstitutionen wie dem TÜV Süd zusammen. Als Ideenschmiede Made in Germany entwickeln wir unsere Produkte stets weiter und bieten innovative Lösungen für die Anforderungen von heute und morgen“, so Meyer weiter.Einzige Büroprodukte-SuperbrandAvery Zweckform ist die einzige Büroprodukte-Marke, die zu den Super-brands Germany 2016/2017 gehört. Der Hersteller hat die Etiketten und den Quittungsblock erfunden und ist seit Jahrzehnten unangefochtener Marktführer in den Bereichen Etiketten und Formularbücher. Neben innovativen, qualititativ hochwertigen Produksortimenten bietet das Unternehmen den Verbrauchern zusätzlich kostenlose Serviceleistungen, darunter tausende Vorlagen zum Gestalten und Bedrucken von Etiketten & Co. Firmenzentrale und deutscher Produktionsstandort sind seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1946 in Oberlaindern bei München.



Bildinformation: v.l.n.r.: Andreas Meyer, Avery Zweck-form Marketing Director; Claudia Lioumbas, Avery Zweckform Sales Director Central Europe