Pressemitteilung von EU-SV

Vortragsveranstaltung des NRW Bankenverbandes

(fair-NEWS) Einladung



Sehr geehrte Damen und Herren,



liebe Kolleginnen und Kollegen,



liebe Freunde und Mitglieder der AVdVWA,



Sie sind herzlich zur Vortragsveranstaltung im Namen des NRW Bankenverbands zum Thema



BREXIT versus EURO



eingeladen.



Wann?



Dienstag, 13. Juni 2017



18.00 - 20.00 Uhr



Wo?



Restaurant Harmonie



Bochum



Gudrunstraße 9



44791 Bochum



Unser Referent Herr Thomas Amend, Direktor Treasury Research eines deutschen Bankhauses, führt uns durch den Abend.



Im Anschluß findet der gesellige Teil des Abends mit Leckereien vom Grill statt.



Die Teilnahmegebühr beträgt 25 Euro pro Person, wir bitten jedoch um schnellstmögliche schriftliche Anmeldung, da die Plätze begehrt und begrenzt sind.



Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und senden herzliche Grüße aus Bochum.



Absolventenvereinigung der Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie Bochum e.V.



Huestraße 15



44787 Bochum







Tel.: 0234 8938640



Fax: 0234 8938645

Die lightzins eG

Die lightzins Genossenschaft hat ihren Sitz in Bochum im Herzen des Ruhrgebietes unde wurde am 31. Juli 2007 gegründet.

Durch fachkundige und individuell Beratung wollen wir jedem Mitglied und jedem Mandanten zum persönlichen wirtschaftlichen Erfolg verhelfen.

Unsere Mitglieder und unsere Mandanten können darauf vertrauen, dass wir Sie nur so beraten, dass Ihre Ziele erreicht werden können.

Diese Pressemitteilung wurde über das Pressboard von fair-NEWS veröffentlicht.

«BREXIT versus Euro»

Huestraße 1544787 BochumDeutschlandA. HeckPermanenter Link zur Pressemitteilung