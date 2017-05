Ist eine kaufmännische Weiterbildung sinnvoll?

(fair-NEWS)

Es gibt nur eins, was auf Dauer teurer ist als Bildung, keine Bildung.John F. KennedyEs gibt wenige Berufe, in denen eine Karriere gar nicht möglich ist. Nur - wer hat nach 50 Jahren wirklich nur den einen Beruf. Üblich sind heute berufliche Patchworklebensläufe. Deswegen ist es sehr wichtig, schon bei der Wahl der Berufsausbildung darauf zu achten, dass später eine Karriere überhaupt stattfinden kann.In Weiterbildungen und Umschulungsveranstaltungen werde ich oft gefragt, ob kaufmännische Bildung sinnvoll ist und wie ich die Chancen einschätze, dass sich ein Karriereweg auftut. Antwort meinerseits lautet immer:"Eine gute Voraussetzung für viele Karrieren bieten kaufmännische Berufe. In jeder größeren Institution sind Kaufleute beschäftigt und erledigen z.B. die Buchhaltung. Eine einfache Ausbildung reicht jedoch nur bedingt aus, um eine Karriere zu machen. Aber es gibt viele Möglichkeiten, durch eine kaufmännische Weiterbildung die Chancen zu verbessern. Ja, ökonomische Bildung lohnt."In großen Konzernen ist es teilweise möglich, während der Arbeitszeit die Qualifikation zu verbessern. Doch der Regelfall ist, dass eine kaufmännische Weiterbildung außerhalb der Arbeitszeit stattfindet. Das kann sehr anstrengend sein und erfordert großen Willen.Aber Seminare, die zur Fortbildung angeboten werden, machen auch Spaß. Man lernt neue Leute kennen und kann die eigenen Fähigkeiten verbessern. Das stärkt das Selbstbewusstsein und schult die Persönlichkeit. Welche kaufmännische Weiterbildung in Frage kommt, muss individuell geklärt werden.Als Dozent und Trainer für kaufmännische Berufe für Industrie, Gewerbe und Gesundheitswesen, führe ich selbständig pro Jahr mehr als 200 Seminartermine durch. Meine Kerngebiete sind:- Betriebswirtschaftslehre & Marketing- Personalmanagement- Unternehmensführung & Rechnungswesen- Sozialmanagement & Gesundheitsökonomie- QualitätsmanagementEine kaufmännische Weiterbildung ist die ideale Voraussetzung für einen beruflichen Aufstieg. Kaufleute können es bis an die Unternehmensspitze schaffen. Dazu muss allerdings die nötige Leistungsbereitschaft vorhanden sein. Eine Weiterbildungsmaßnahme kann nur der Anfang sein.Ich bereite viele Weiterbildungsteilnehmer in Aufstiegsfortbildungen und Umschulungen auf die IHK Abschlußprüfungen vor. In Webinaren und Seminaren werden pro Jahr über 300 Teinehmer in den unterschiedlichsten Berufen kaufmännisch beschult.Die häufigsten Berufsgruppen sind:- Kaufleute im Gesundheitswesen- Kaufleute im Büromanagement- Kaufleute in neuen Dienstleistungsberufen- Fachwirte im Gesundheits- und Sozialwesen- Wirtschaftsfachwirte- Handelsfachwirte...Wer Karriere machen möchte, muss viel Zeit und Arbeit investieren. Führungskräfte arbeiten 50-60 Stunden in der Woche und haben nicht viel Freizeit. Dafür bekommen sie Anerkennung und ein gutes Gehalt ist möglich.Doch auch wenn es nicht die ganz große Karriere werden soll, lohnt sich die Fortbildung. Ohne ständiges Lernen kann man sehr schnell den Anschluss in einem Beruf verlieren. Das wird spätestens dann zum Problem, wenn die Arbeitsstelle gewechselt wird.Möchten Sie als angehender Fachwirt oder Kaufmann eine konsequente IHK nahe Prüfungsvorbereitung erhalten, fragen Sie nach unter termine@co-train.deGute Dozenten und Trainer sind über die Trainerdatenbank der IHK zu buchen. Da jeder von uns Trainern eine hohe Termindichte aufweist, sind langfristige Buchungen angesagt.Für 2017 kann ich nur noch folgende Termine anbieten:29.06. bis 09.07.201703.08. bis 11.08.201709.09. bis 21.09.2017Interesse? Dann melden Sie sich über unsere Homepage www.co-train.de oder per Email termine@co-train.de



