Monaco - eine edle Damenuhr

Ein stilvolles Präsent für DamenInzwischen gibt es auch immer mehr Frauen, die Armbanduhren als Wertanlage sammeln. Einige von ihnen betrachten das Uhrensammeln auch als Hobby ohne daran zu denken, dass die Modelle in der Regel eine Wertsteigerung mit sich bringen können. Ein anschauliches Beispiel dafür ist die <a href="http://otto-weitzmann.com/index.php?produkt_suche=monaco&PHPSESSID=6vemdcigrf4qdgt4a33rnacqt7&SHOP_ID=8&WAEHRUNG_ID=1&PARTNER=&PAGE=10">Monaco-Edition</a>, die aus der Fashion Kollektion von Otto Weitzmann stammt. Auf den ersten Blick fallen die liebevollen Details im Design auf, die speziell auf die Bedürfnisse von mode- und trendbewussten Frauen ausgerichtet worden sind.Neben den optischen Highlights bietet das Modell aus der <a href="https://www.facebook.com/OWWeitzmannBellaJoya/?fref=ts">BELLA JOYA</a>- Kollektion aber auch einen hohen Tragekomfort. Dieser entsteht aus der hochwertigen Verarbeitung der ausgewählten Komponenten und dem Echtlederarmband mit Samteffekt. Die aufwendig inszenierte und detailverliebte Erscheinung der Monaco-Armbanduhr erinnert außerdem an den erlesenen Geschmack der Besucher und Bewohner des Fürstentums.Geschmackvoll und technisch hochwertig - die Monaco-Edition von Otto WeitzmannBei der Monaco-Edition aus der Fashion Kollektion ist es dem Unternehmen Otto Weitzmann gelungen, Damen mit dem Design anzusprechen und ihnen zugleich eine hochwertige Technik mit langer Lebensdauer zukommen zu lassen. Die Lünette fällt beim Betrachten sofort ins Auge. Sie wird von Schmucksteinen geschmückt, die per Hand eingesetzt worden sind und der Optik von Diamanten ähneln.Das edle Metallgehäuse wird in den Farben Silber, Gold, Schwarz und Rotgold angeboten. Das Ziffernblatt ist an die Farbe des Gehäuses angepasst worden. Außerdem ist das Design des Blattes reduziert worden. Geschmückt wird es von einer filigranen Netzstruktur.Weitere wichtige Details zur Monaco-Edition von Otto WeitzmannDie Modelle der Monaco-Edition aus der Fashionkollektion "Bella Joya" bringen weitere Highlights bezüglich des Designs mit. So dienen Schmucksteine als Stundenindizes. Das Echtlederarmband ist handgefertigt und schwarz. Außerdem ist es mit einem Samt-Effekt und einer Schließe in der Farbe des Gehäuses versehen worden. Dabei weist es einen Bandanschlag von 20 mm auf.Weiterhin gelten die Uhren des Herstellers als ganggenau und langlebig. Erzielt wird dies bei der Monaco-Edition mit einem japanischen MIYOTA Qualitäts-Quarzwerk. Das Gehäuse weist einen Durchmesser von 40,5 mm auf. Außerdem ist es spritzwassergeschützt (3 ATM). Geschützt wird es durch gehärtetes Mineralglas.



Bildinformation: Die Monaco in rot-gold - erhältlich auch in gold, silber und schwarz