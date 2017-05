(fair-NEWS)

"Wir brauchen in unserer Gesellschaft mehr Unternehmer", sind die Worte der Diplomaten, die im Jahr 2001 das Diplomatic Council gegründet haben. Dass sie damit genau die Worte von Unternehmer Academy Mitgründer Thomas Göller getroffen haben, konnte damals noch niemand wissen. Mittlerweile darf sich die Akademie für Unternehmer und alle, die es werden wollen, als Trusted Company bezeichnen - und gilt damit als wertvoller Partner für Unternehmer und deren zukünftigen Erfolg.Über eine Empfehlung kam Göller in Kontakt mit dem Deutschlandchef des DC - Ergebnis dessen ist nun die Mitgliedschaft der Unternehmer Academy als Trusted Company und akkreditierter Berater der Vereinten Nationen."Wir haben festgestellt, dass wir beide dasselbe Ziel haben, nämlich mehr Unternehmer in unsere Gesellschaft zu bekommen", erklärt Göller, der gemeinsam mit Benjamin Schulz, Geschäftsführer des Marketing- und Personal Branding Agentur werdewelt, die Unternehmer Academy gegründet hat.Das Besondere: Für Mitglieder der Diplomatic Council bietet die Unternehmer Academy Leistungen zu besonderen Konditionen an.Mehr über die Unternehmer Academy erfahren Sie unter www.unternehmer-academy.de Weitere Informationen zum Diplomatic Council gibt es unter: www.diplomatic-council.org



Bildinformation: Die Unternehmer Academy ist nun Trusted Company im Diplomatic Council