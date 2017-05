Ultrasone auf der High End 2017: Kopfhörer-Highlights und audiophile Elektronik

(fair-NEWS)

Wielenbach, 17.5.2017 - Ultrasone wartet auf der Münchner HiFi-Fachmesse mit Kopfhörer-Highlights und seinen ersten Elektronik-Produkten für mobilen Musikgenuss auf. Neben der drahtlosen Übertragung via Bluetooth aptX® Lossless steht die perfekte kabelgebundene Verbindung zwischen Kopfhörer und Smartphone, Tablets und Notebooks im Fokus. Mit der Edition 8 EX feiert der Nachfolger der legendären Edition 8 ihre europäische Messepremiere. Der Signature STUDIO bringt professionellen Klang in die HiFi-Welt. Nahezu sämtliche Ultrasone Kopfhörer stehen auf der Messe zum Probehören bereit - vier iPad-basierte Terminals bieten dazu die richtige Musikauswahl.High End Premiere: Audiophile Elektronik für KopfhörerUltrasone nimmt die Klangübertragung selbst in die Hand - ein neues Portfolio aus audiophilen Elektronik-Komponenten feiert seine Premiere am ersten Messetag. Bei der Entwicklung hat die bayerische Kopfhörer-Manufaktur sowohl die drahtlose als auch die kabelgebundene Audioübertragung im Fokus: Mit Bluetooth aptX® Lossless findet ein wegweisender drahtloser Übertragungsstandard mit 24 Bit / 96 kHz seinen Weg in die Produkte. Darüber hinaus integriert Ultrasone Smartphones, Tablets sowie Notebooks und PCs in seine Welt und stellt eine audiophile Wandlung und Vorverstärkung auf Basis einer kabelgebundenen Verbindung sicher.High End Premiere: Ultrasone Edition 8 EXMit der Edition 8 hat Ultrasone ein Stück Kopfhörer-Geschichte geschrieben: Kein Manufaktur-Kopfhörer verkaufte sich so häufig wie das Meisterstück aus bayerischer Fertigung. Mit der Edition 8 EX stellt Ultrasone einen klanglich wie technisch innovativen Nachfolger vor. Schon die Produktdetails können sich "hören" lassen: Räumliche Darstellung mit S-Logic® EX, titanbeschichteter 40 Millimeter Schallwandler, symmetrische Signalführung und exklusives Design mit Aluminium-Komponenten, Keramik-Inlays und Schafsleder.High End Premiere: Ultrasone Signature STUDIOMit dem Signature STUDIO stellt Ultrasone einen neuen geschlossenen Kopfhörer für anspruchsvolle ambitionierte Anwender vor. Das dynamische System wurde für Ton- und Mastering-Ingenieure entwickelt; S-Logic® Plus stellt eine exzellente Räumlichkeit und plastische Tiefenstaffelung sicher. Der titanbeschichtete 40 Millimeter Mylar-Schallwandler hat die perfekte Größe für eine sichere Beurteilung des Audiomaterials. Wie der Signature PRO findet der Signature STUDIO aber auch viele Freunde bei puristischen Musikliebhabern.Ultrasone High End Soundbar ermöglicht entspanntes ProbehörenEntspanntes Probehören ist das Credo der Ultrasone Soundbar: Vier iPad-Terminals ermöglichen im Zusammenspiel mit einem hochwertigen DAC das Auswählen und Spielen der ganz persönlichen Lieblingsmusik. Darüber hinaus kann mitgebrachte Musik von CD oder vom Smartphone für einen individuellen Test wiedergegeben werden. Nahezu sämtliche Kopfhörer des Ultrasone Portfolios stehen für ein persönliches Probehören bereit.Ultrasone Kopfhörer auf der High End 2017 erlebenVom 18. bis zum 21. Mai 2017 präsentiert Ultrasone seine Highlights auf der High End 2017 im M.O.C. München in Halle 4, Standnummer T04/U03. Umfassendes Testhören ist jederzeit möglich, gerne beantworten die Ultrasone Experten vor Ort alle individuellen Fragen zu den Messe-Neuheiten. Das Ultrasone Team freut sich auf Ihren Besuch!



Bildinformation: Ultrasone feiert mit der Edition 8 EX auf der High End 2017 europäische Messepremiere.