Einfach effektiver bei chronischen Atemwegserkrankungen

(fair-NEWS)

Das RC-Cornet® PLUS hilft Patienten mit chronischen Atemwegserkrankungen, die Atemwege von Bronchialschleim zu befreien, leichter zu atmen und weniger zu husten. Das vom Medizintechnik-Spezialisten R. Cegla GmbH & Co. KG aus Montabaur entwickelte Gerät zur Atemtherapie, d. h. der Physiotherapie für Atemwegpatienten, erzeugt bei der Ausatmung einen wirkungsvollen oszillierenden positiven Ausatemdruck (OPEP). Dabei ermöglichen zwei unterschiedliche Einstellungen und 4 verschiedene Widerstände eine optimale Anpassung der Therapie an die persönlichen Bedürfnisse des Nutzers.Mehr Therapieerfolg mit Medizintechnik nach MaßDas patentierte Design des innovativen RC-Cornet® PLUS lässt dem Patienten entsprechend seinem Krankheitsbild mit zwei Einstellungen die Wahl: Der Nutzer kann seine Atemwege weiten oder von festsitzendem Bronchialschleim reinigen, ebenso kann er beide Einstellungen nutzen, falls beide Therapieformen für ihn sinnvoll sind. Einstellung 1 weitet die Atemwege durch den stabilisierenden oszillierenden positiven Ausatemdruck (OPEP). Einstellung 2 nutzt den mobilisierenden OPEP zur Reinigung der Atemwege von festsitzendem Bronchialschleim, was effektiv den Hustenreiz mindert. Pro Einstellung sind 4 verschiedene Widerstände (Schwierigkeitsgrade) wählbar, was eine individuelle Therapie nach den persönlichen Bedürfnissen des Patienten ermöglicht. Darüber hinaus kann mit dem integrierten Vernebleranschluss gleichzeitig eine Inhalations- und Atemtherapie, d. h. Kombi-Therapie, durchgeführt werden.Patienten mit offenem Tracheostoma können das RC-Cornet® PLUS mit Hilfe der RC-Maske Tracheostoma für sich adaptieren. Speziell für diese Patienten bietet R. Cegla zudem die Produktvariante RC-Cornet® PLUS TRACHEO an, die über einen integrierten Tracheoansatz verfügt und ebenfalls die Durchführung einer Kombi-Therapie erlaubt.Passend für eine Vielzahl chronischer AtemwegserkrankungenPatienten mit den unterschiedlichsten Erkrankungen der unteren Atemwege profitieren vom RC-Cornet® PLUS. Fachverbände empfehlen die RC-Cornet® Therapie bei Krankheitsbildern wie COPD (Chronisch-obstruktive Bronchitis), Mukoviszidose, Bronchiektasie, Lungenemphysem, Raucherhusten und Asthma. Medizinische Fachkreise und Patienten können sich unter www.cegla.de detailliert über das neue Atemtherapie-Gerät informieren. Wichtiges Wissen, Tipps und Services zu Lungen- und Bronchialerkrankungen, insbesondere zu COPD, erhalten Patienten auf der Webseite www.leichter-atmen.de