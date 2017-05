Ostseeurlaub mit Wohlfühlfaktor im Imperiall Resort & MediSpa - Vielfältige Wellnessangebote bei Polen-Wellnessurlaub.de

(fair-NEWS)

Günstige Unterkunft an der Ostsee mit WohlfühlfaktorDas Resort & MediSpa Imperiall bietet den perfekten Rahmen für einen erholsamen und komfortablen Ostseeurlaub. Das im Jahr 2014 erbaute Resort liegt direkt an der Ostsee (ca. 50 m) im kleinen beschaulichen Badeort Sianozety in Hinterpommern. Auf dem eingezäunten mit viel Grün Resortgelände befinden sich unterschiedliche Unterkünfte, ein Buffet-Restaurant, 3 Bars, viele Freizeiteinrichtungen, ein Spa- und Wellnessbereich und ein Parkplatz. Die Empfangshalle mit der Rezeption sowie das Buffet-Restaurant, der Nachtclub und das Spa mit dem Schwimmbadbereich befinden sich im Hauptgebäude, das mit dem Hotelgebäude miteinander verbunden ist. Die Gästezimmer des weitläufigen Resorts verteilen sich auf mehrere Wohngebäude und Ferienhäusern und sind allesamt komfortabel und zeitgemäß ausgestattet.Vielseitiges Freizeit- und Wellnessangebot für alle AltersgruppenDie Freizeiteinrichtungen umfassen neben den Spa- und Wellnessbereich eine Outdoor-Poollandschaft mit Schwimmbad, Jacuzzi, Sonnenliegen und einer Poolbar, einen Mehrzweck-Sportplatz für Tennis, Volleyball, Basketball und Fußball, einen Spielplatz für Kinder, einen Fitness- und Cardioraum und einen Verleih von Sportausrüstungen. Das Spa bietet das richtige Ambiente, um sich zu entspannen – eine Oase zum Wohlfühlen. Hier erwartet Gäste neben den Badeeinrichtungen ein abwechslungsreiches Wellnessangebot zum Relaxen und Verwöhnen.Wellnessangebote im Imperiall Resort & MediSpa traumhaft günstig bei Polen-Wellnessurlaub.deVielfältige Wellnessangebote im Imperiall Resort & MediSpa bietet der Wellnessreisen-Spezialist Polen-Wellnessurlaub.de exklusiv auf seiner Website. Die Wellnessangebote und Wellness-Arrangements sind vielfältig, sodass für jeden Geschmack das Passende dabei ist. Besonders angesichts der zahlreichen Inklusivleistungen, die in den Angebotspreisen enthalten sind, ist der Wellnessurlaub berechenbar - es entstehen fast keine Extrakosten mehr. Zudem dank des tiefen Wechselkurses sind die Preise im Imperiall Resort & MediSpa besonders attraktiv.Eines von Wellnessangeboten im Überblick:• Arrangement: Wellnessurlaub Klassik• Termine: Bis 03.06.2017 und vom 02.09.2017 bis 03.12.2017• Dauer: 6 Tage / 5 Nächte• Preis: Ab 259,- € pro Person und Arrangement (abhängig von Unterkunft und Saisonzeit)• Inklusivleistungen:1. 5 Übernachtungen in einer Unterkunft nach Wahl2. Halbpension3. Nutzung des Spa-Bereiches und vorhandener Freizeit- und Sporteinrichtungen4. Kostenloses WLAN5. Inkl. Wellnesspaket:5.1. 1 x Körperbehandlung: Körperpeeling, Körpermaske und Massage (75 min)5.2. 1 x Fußreflexzonenmassage (20 min)5.3. 1 x klassische Rückenmassage (25 min)5.4. Bademantel für den gesamten AufenthaltWeiterführender Link zu den Angeboten und Buchung: www.polen-wellnessurlaub.de/tourism_polen/unsere-hotels,22,imperiall-resort-medispa Polen-Wellnessurlaub.de - Ihre Reiseagentur für PolenWeb: www.polen-wellnessurlaub.de



Bildinformation: Imperiall Resort & MediSpa