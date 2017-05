Nomination Italy...das sind doch die mit dem Armband, oder?!

(fair-NEWS)

Stimmt! Und dahinter steckt eine herzerwärmende Geschichte. Die Idee für das modulare Armband kam Gründer Paolo Gensini wäh-rend des Verkaufs von Eis. Denn ob reich oder arm, alt oder jung - alle liebten die süße Erfrischung, die zudem für jedermann er-schwinglich war. Im Gegensatz zu hochwertigem Schmuck. Das wollte Paolo ändern und kreierte 1987 das einzigartige Composable. Ein Unikat, das die Schmuckbranche revolutioniert hat und seitdem oftmals kopiert wurde. Anlässlich des 30 jährigen Firmen-Jubiläums geht Nomination Italy ( https://goo.gl/XyFnpv ) im Sommer auf große Pressereise.Vor dreißig Jahren eroberten die Schmuckexperten aus Italien mit dem Composable quasi über Nacht den Schmuckmarkt und bauten sich so-wohl zur erfolgreichen Lovebrand als auch zum weltweiten Marktführer in der Sparte Gold- und Edelstahlschmuck aus. Erweitert wurde die Schmuckpalette währenddessen um viele neue und individuelle Fashion-Kollektionen. "Mit neuem Schwung gehen wir auch 2017 den deutschen Markt an. Deshalb betreuen wir aktuell rund 450 Fachhändler von unse-rem Sitz in München aus. Doch das ist noch längst nicht alles, auch eine Pressereise mit unserem PR-Team ist geplant", erklärt Kozlowksi. Fach-händler in der Nähe findet man auf https://goo.gl/XyFnpv Nomination Italy on tour: Pressereise im JuliFür jeden etwas dabei: Mit den Fashion-Kollektionen Unica, Bella, Cortina und den brandneuen Double-Links für das Composable startet Nomi-nation Italy im Sommer eine Pressereise in die Mode-Redaktionen Deutschlands.Extravagant: Markante Stilelemente aus 925 Sterling Silber fließen bei Cortina geschickt ineinander. Die Armbandverschlüsse der Kollektion bilden dabei den Eyecatcher auf den zweiten Blick: Geschickt fügen sie sich in das Gesamtkonzept ein - und stechen gerade dadurch heraus. Mit "Bella" und "Unica" fühlen sich alle Schmuckfans angesprochen, die es filigraner mögen. So besticht die Bella Edition durch neue Details wie verspielte Herzen, zarte Rauten und feine Quadrate. Besonders Highlight: ein hochwertiges Collier, das auch ohne viel "Blingbling" verzaubert und ganz zum filigranen Stil von Bella passt. Kollektion Unica wird Schmuckliebhaber begeistern, die extravagante Details und den großen Auftritt lieben. Auffallende, mit Zirkonia besetze Herzen, abgerundete Rauten und ovale Elemente sind die Hingucker der Kollektion und passen zu jedem Outfit - egal ob elegant oder casual. Auf mehr Aussagekraft am Handgelenk dürfen sich Composable-Fans freuen. Die Double-Links ermöglichen nicht nur längere Botschaften wie "I love my family" oder "Forever Together", sondern können per Gravur auch mit persönlichen Nachrichten bestückt werden.Sie möchten, dass Nomination Italy auch in Ihre Redaktion kommt? Dann melden Sie sich gerne bei Aline Pelzer. Telefonisch unter 0221-934644-17 oder per E-Mail an APelzer@pluspr.de(2.125 Zeichen)Pressekontakt:Aline Pelzer, Plus PRUnter Goldschmied 6 | 50667 KölnTEL 0221-934644-17 | FAX +49 (0) 2 21 - 93 46 44 5E-MAIL APelzer@pluspr.de



Bildinformation: Nomination Italy...das sind doch die mit dem Armband, oder?!