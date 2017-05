LED Hallenstrahler Serie bis 640 Watt geballter LED Power

(fair-NEWS)

Warum wird ein LED Hallenstrahler mit bis zu 640 Watt Leistung benötigt?Effiziente Hallenbeleuchtung setzt auf LED Hallenstrahler. Mit langlebigen LED Strahlern kommt es dann auf eine optimale Planung an. Immer höhere Effizienzen reduzieren die benötigte Leistung der Hallenstrahler zunehmend. Gleichmäßige Ausleuchtungen mit den in der Arbeitsstättenrichtlinie geforderten Beleuchtungsstärken sind in den meisten Fällen mit LED Strahlern bis 300 Watt zu erreichen.Benötigt man überhaupt einen LED Hallenstrahler mit hoher Wattage?Herkömmliche LED Hallenstrahler sind für die meist geforderten Einsatzgebiete und Raummaße konzipiert. Das macht Sinn, da die meisten Industriehallen in dieses Raster hineinpassen. Problematisch wird es allerdings, wenn die einzelnen Lichtpunkte weit voneinander entfernt liegen und eine andere Montageposition nicht möglich ist. Ein anderer Fall tritt ein, wenn es sich um sehr hohe Montagepunkte handelt. In diesen Fällen müssen die Hallenstrahler eine möglichst hohe Leistung erreichen, um die gewünschte Beleuchtungsstärke im Arbeitsbereich erreichen zu können.LED Hallenstrahler werden auch oft im Außenbereich eingesetzt wenn diese einen hohen IP Schutz besitzen. Dann werden sie zur Ausleuchtung großer Flächen wie zum Beispiel Container Parks oder der Beleuchtung von Fuhrpark-Parkplätzen eingesetzt. Dies geschieht meist von wenigen, hohen Masten aus. Eine weitere Anwendung ist zum Beispiel die Ausleuchtung von Schildern, Logos, ganzen Häuserfronten oder Plakaten aus großer Entfernung.Mit der MC Serie stellt "Wir sind heller" für diese Einsatzgebiete einen effizienten LED Hallenstrahler mit hohen Wattagen vor.Hocheffiziente LED Module, Wattagen von 320 bis 640 Watt, Hoher IP Schutz, modularer Aufbau und vieles mehr. Die LED Hallenstrahler Serie MC besitzt alle Eigenschaften, um Projekte aus großer Höhe oder große Flächen von wenigen Punkten aus optimal zu beleuchten. Die Strahler setzen da an, wo andere LED Strahler nicht mehr genug Leistung besitzen. Dabei ist die MC Serie auf Langlebigkeit und Servicefreundlichkeit ausgelegt.Da die Montageorte der Leuchten meist schwer zu erreichen sind, müssen die Strahler auf lange Zeit ohne Wartung auskommen. Jede Wartung wird hier teuer. Sollte trotzdem einmal eine Wartung anfallen müssen alle Komponenten schnell zu erreichen sein, ohne den Strahler demontieren zu müssen. Die MC Serie setzt hier auf modulare Komponenten, die alle separat ausgewechselt werden können.Weitere Informationen unter <a href="https://www.wirsindheller.de/led-hallenstrahler-mc.html">https://www.wirsindheller.de/led-hallenstrahler-mc.html</a>



Bildinformation: LED Hallenstrahler Serie MC bis 640 Watt geballter LED Power