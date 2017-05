Park Inn by Radisson Berlin Alexanderplatz: Dr. Dirk Behrendt schneidet gestifteten Regenbogenkuchen für MANEO-Kampagne "Kiss Kiss Berlin" an

(fair-NEWS)

17. Mai 2017 - Heute hat Dr. Dirk Behrendt, Senator für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung, im Säulensaal des Berliner Rathaus, einen "Kiss Kiss Berlin - Regenbogenkuchen" angeschnitten. Der 90 x 35 cm große, leichte Sahne-Obst-Kuchen wurde MANEO vom Partner Park Inn by Radisson Berlin Alexanderplatz gestiftet. Diese Aktion fand anlässlich der jährlich von MANEO organisierten Kampagne "Kiss Kiss Berlin" statt. "Kiss Kiss Berlin" beginnt am 21. März (Internationaler Tag gegen Rassismus) und endet am 17. Mai (Internationaler Tag gegen Homophobie und Trans*phobie). Gemeinsam mit allen Unterstützerinnen und Unterstützern setzt MANEO damit ein sichtbares Zeichen gegen Rassismus, Homophobie, Trans*phobie, gegen jede Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, damit für gesellschaftliche Vielfalt und Toleranz, für eine buntes und weltoffenes Berlin."Auch in diesem Jahr ist das Park Inn Berlin Alexanderplatz wieder gerne bei "Kiss Kiss Berlin" dabei. Für ein Berliner Hotel mit vielen unterschiedlichen Gästen und Beschäftigten aus der ganzen Welt sind Weltoffenheit und Toleranz besonders wichtig. Folgendes Material wurde für unsere Torte eingesetzt: 90 Eier, 150 g Vanillezucker, 6 kg Mehl, 3,5 kg Zucker,15 Liter Sahne, 2 kg Erdbeeren, 2 kg Pfirsiche, 2 kg Ananas, 1 kg Kiwi, 1 kg Blaubeeren sowie 1 kg Weintrauben", Jürgen Gangl, General Manager des Park Inn Berlin Alexanderplatz.Auftakt der Kampagne bildete in diesem Jahr die Aktion "Mit bunten Blumen für ein Buntes Berlin" am 21. März. Unterstützt von über 40 Schülerinnen und Schülern aus sieben verschiedenen Berliner Schulen und von "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage" wurden an diesem Tag über 1.500 Tütchen mit Blumensamen verteilt. Denn Farben und Vielfalt machen unser Land reicher. Abgeschlossen wird die Kampagne mit dem heutigen "Kiss Kiss Berlin - Regenbogenkuchen"-Anschnitt, der in diesem Jahr im Berliner Rathaus stattfindet.Interessierte Leserinnen und Leser erhalten weitere Informationen unter www.parkinn-berlin.de



Bildinformation: Von links:Bastian Finke, Christa Arnet, Dr. Dirk Behrendt, Jürgen Gangl (Bildquelle: Park Inn Berlin Alexanderplatz)