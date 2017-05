(fair-NEWS)

CONTORA Office Solutions offeriert in herausragenden Immobilien deutschlandweit ein breites Angebot an Full-Service Büros in Premium-Qualität für anspruchsvolle Kunden. Durch die flexiblen Büroangebote sowie eine individuelle Beratung finden Interessenten in den CONTORA Offices maßgeschneiderte Lösungen, in einzigartigen Premium Landmark-Buildings.München, 18. Mai 2017 - Der Markt und mit ihm die Nachfrage nach flexiblen Bürolösungen wächst auch in 2017 weiter. Die Angebote unterscheiden sich derweil jedoch bedeutend und somit auch die Qualität der Dienstleistungen. Im Spektrum der verschiedenen Angebote hebt sich das Konzept von CONTORA Office Solutions besonders ab. Das einzigartige Ambiente ist eines der größten Vorteile. Die exklusiven Bürolösungen, wie sie in München im Palais an der Oper oder im Berliner Upper West am Kurfürstendamm zu finden sind, bieten ein Höchstmaß an Zugänglichkeit und gleichzeitig ein Maximum an interner Vertraulichkeit. So wissen Kunden von CONTORA Office Solutions die Vorteile der unvergleichlichen Adressen und Lagen der Premium-Offices ebenso zu schätzen wie die garantierte Datensicherheit in allen Bürolösungen."Wir sehen uns mit den Rahmenbedingungen unseres Angebots als Qualitätsführer für flexible Bürolösungen im deutschsprachigen Markt," so Gesellschafter-Geschäftsführer Helmut Arend. "Die Kombination aus Premium-Lage, herausragender Immobilie, hochwertigster Ausstattung, modernster Technik sowie perfekten Service durch unsere freundlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist der Goldstandard in der Büroservice-Branche."Das freundliche Serviceteam von CONTORA Office Solutions ist persönlich für Sie da und kümmert sich um Ihre Geschäftspost oder Telefonanrufe. Die Vorteile eines gut geschulten, freundlichen und professionellen Serviceteams wird besonders in der Interaktion mit heterogenen Kundenzielgruppen deutlich. So ist es selbstverständlich, dass Mitarbeiter des Premium-Anbieters für Kunden intern sowie extern in verschiedenen Fremdsprachen korrespondieren, gleich, ob sie eine Geschäftsrepräsentanz oder lediglich einen Telefonservice benötigen.Eines der herausragendsten Charakteristika der Bürolösungen von CONTORA Office Solutions ist jedoch die besondere Relevanz der Nachhaltigkeit. Die technische Ausstattung der Konferenz- und Tagungsräume erfolgt ausschließlich mit technischen Geräten, die eine minimale Emission und lange Lebensdauer garantieren. Auch die Nachhaltigkeit der Büromöbel wird besonders genauen Prüfungen unterzogen."Zu einem Premium-Angebot gehört vor allem auch der Blick für das Detail. So versuchen wir auch im Hinblick auf Nachhaltigkeit, Energieverbrauch und Emissionen neue Maßstäbe zu setzen", so Gesellschafter-Geschäftsführer Lars Henckel über die zahlreichen Soft-Skills, die die Entscheidung des Kunden hinsichtlich der Bürowahl beeinflussen können.Weitere Informationen zu CONTORA Office Solutions finden Sie unter folgendem Link: www.contora.de



Bildinformation: Großzügige Chefbüros mit Besprechungslösungen und kleine Büros mit einem oder zwei Arbeitsplätzen.