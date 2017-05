Gründung und Launch der Website von famybox

(fair-NEWS)

Wuppertal, 13.05.2017. famybox wurde zum Jahresbeginn 2017 gegründet und die Website ist seit Ende März verfügbar. Im Shop werden Geschenke zur Geburt in Boxen angeboten. Dabei gibt es insgesamt 4 Preisklassen, die mit 19,95 € beginnen und mit 69,95 € enden. Die Geschenkboxen werden dazu in unterschiedlichen Themenwelten angeboten, um Produkte aus einem Bereich zu verbinden. Bio-Holzwolle und Seidenpapier kommen beim Einpacken zum Einsatz und werten die Geschenkbox auf. Diese wird wiederum in einen Versandkarton gelegt und entspricht einer Verpackung. Ein besonderer Bestandteil ist das personenbezogene Anschreiben. Es geht auf die Namen der schwangeren Familie ein und die schenkenden Personen werden berücksichtigt, um das Geschenk zur Geburt persönlich zu machen. Ein Direktversand ist möglich, um den Überraschungsmoment zu erhöhen.Besuchen Sie uns auch auf unserem Blog unter



Bildinformation: famybox - Geschenke zur Geburt