Glänzend eingerichtet mit Avento von Villeroy und Boch

Nicht nur der Dachboden oder alte Bauernhäuser müssen irgendwann saniert werden, denn an allen bewohnten Immobilien nagt der Zahn der Zeit und das bezieht sich natürlich nicht nur auf die Fassade und Installation. Das gilt auch für das Innere des Hauses: Wohnzimmer, Esszimmer, Küche und Bad. Aber wie viel Wert legen wir auf das Einrichten dieser Räume und lohnt es sich überhaupt das Schlafzimmer zu renovieren, doch die Küche oder vielleicht lieber das Badezimmer? Haben Sie sich schon einmal gefragt, welches der wichtigste Raum in Ihrem Heim ist? Das Wohnzimmer oder das Esszimmer, in welchem Sie Ihre Gäste empfangen, die Küche in der Sie für Gäste und die Familie kochen und backen? Das Schlafzimmer, in welchem Sie die notwendige Ruhe für anstrengende Arbeitstage finden und schlafen, oder ist es am Ende das Badezimmer, welches Ihre Gäste und die ganze Familie nutzt und in welchem der Deutsche, laut einer aktuellen Statistik jeden Morgen fast 30 Minuten verbringt. Eine Summe die sich im Verlauf des Tages signifikant erhöht.Sollte man unter Berücksichtigung dieser Erkenntnis dem Badezimmer nicht viel mehr Aufmerksamkeit widmen, immerhin ist es in vielen Haushalten ein Gemeinschaftsraum für die ganze Familie und auch Gäste besuchen diesen ab und an, wenn es in Ihrer Wohnung oder in Ihrem Haus kein Gäste WC gibt. Aber worauf sollte man bei Badrenovierung oder Sanierung Wert legen?Wichtig ist in erster Linie, dass die individuellen Wünsche den Installationsmöglichkeiten entsprechend angepasst werden, wobei das Thema Installationen in den vergangene Jahren wesentlich flexibler geworden ist, so kann man ein WC oder einen Waschtisch heutzutage häufig mit Hilfe einer Vorwandinstallation versetzen. Das erleichtert die Auswahl der Badeinrichtung enorm. Vor der Wand ist inzwischen sehr viel möglich. Keramiken, Wannen, Armaturen, bodenebene Duschen und Badmöbel werden kontinuierlich von renommierten Herstellern, wie Villeroy & Boch weiterentwickelt und überzeugen so nicht nur optisch, sondern auch in den Punkten Funktion, Montage und Nachhaltigkeit.Bestes Beispiel ist hier die Villeroy und Boch<a href="https://www.skybad.de/h/villeroy-und-boch/badmoebel/avento.html"> Serie Avento</a>. Die perfekte Badkollektion für die junge Familie, Bauherren oder alle, die Wert auf zeitgemäßes Design und praktische Funktion legen. Mit Avento bleiben keine Wünsche offen, denn die breite Kollektion mit einer Vielzahl an Waschtischen in sechs Größen und passenden Badmöbeln bietet Raum für Individualität. Optisch überzeugt Avento durch schmale Kanten, die den Keramiken ein nahezu schwereloses Design verleihen und das dank dem hauseigenen Werkstoff TitanCeram, der es durch eine besondere Zusammensetzung und Verarbeitung von Ton, Quarz, Feldspat und Titanoxid möglich macht, Keramiken mit sehr schmalen Wänden zu produzieren, ein Pluspunkt insbesondere bei Waschtischen. Optisch besonders ansprechend ist die Kombination der weißen Keramik mit einer der farbig glänzenden Badmöbel Fronten. Zusätzlich bietet Avento bei kleinen Bädern auch kleine Waschplatzlösungen, so dass man auch im kleinen Bad oder Gästebad nicht auf Stauraum verzichten muss.Ergänzend zum Waschtisch gibt es natürlich auch das passende, hygienische Avento WC mit DirectFlush und die entsprechende Badewanne. Die Wanne ist analog zum Avento Waschtisch in zahlreichen Größen verfügbar ist, so dass Ihrem individuell eingerichteten Avento Badezimmer nichts im Wege steht. Gern berät Sie unser Team bei der Zusammenstellung von Keramiken und Badmöbel und empfiehlt die passenden Armaturen und Badaccessoires.Die Skybad GmbH ist der Sanitärartikel-Handel im Internet mit kompetenter Beratung, sehr guter Bewertung als Trusted-Shops-Partner und der BestPrice Garantie. Qualifizierte Beratung ist montags bis freitags zwischen 8.00 und 18.00 Uhr unter der Nummer 0241-5183260 verfügbar. Außerhalb dieser Zeit erreichen Sie uns unter info@skybad.de. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.skybad.de



Bildinformation: Glänzend eingerichtet mit Avento von Villeroy und Boch