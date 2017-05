(fair-NEWS)

San Jose, CA, 18. Mai 2017 – Softwarehersteller Reallusion liefert ein großes Update für die 2D Animationssoftware CrazyTalk Animator 3: Neben Verbesserungen für die Gesichtsanimation können nun PSD-Dateien, erstellt mit beliebigen Bildbearbeitungs-Tools, in CrazyTalk Animator 3 importiert und animiert werden. Mit Hilfe der integrierten PSD-Vorlagen werden gezeichnete Darsteller oder Grafiken automatisch geriggt und lassen sich mit zahlreichen Bewegungsvorlagen schnell animieren.Darsteller-Animation in vier einfachen Schritten:1. Zeichnen des Charakters in einem beliebigen Grafikprogramm.2. Anwenden der mitgelieferten PSD-Vorlagen.3. Testen der Proportionen in CrazyTalk Animator.4. Animieren des Charakters mit hunderten kompatiblen Bewegungsvorlagen.Charakter-Animation für gängige BildbearbeitungssoftwareDie Import-Funktion ist kompatibel mit PSD-Dateien, die mit beliebten Zeichen- und Bildbearbeitungsprogrammen wie Photoshop, Xara, Affinity Designer, Clip Studio Paint und Krita erstellt wurden.Umfangreiches Angebot an kostenlosen LernressourcenZahlreiche Lernmaterialien wie Tutorialvideos, White Paper und die praktischen PSD-Vorlagen erleichtern den Einstieg in das Erstellen und Animieren gezeichneter Charaktere in CrazyTalk Animator 3.Mehr Infos: https://www.reallusion.com/de/crazytalk-animator/animation-mit-psd-datei.html Video:



Bildinformation: Das neue CrazyTalk Animator 3.1: Ohne Umwege von der Zeichnung zur Animation