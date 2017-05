(fair-NEWS)

Unter dem Motto „Kreidler - E-Bike on Tour“ ist die Kreidler Roadshow bereits seit Ende März in ganz Deutschland und den Niederlanden unterwegs. Tausende Besucher haben die Gelegenheit schon genutzt und sich bei den E-Bike-Experten über den Zweirad-Trend „E-Mobilität“ informiert.Bei fast 100 Händlern macht das Kreidler E-Bike-Team bis Mitte Juli halt und stellt vor Ort alle aktuellen Kreidler E-Bike-Modelle vor. Dabei reicht das Spektrum der präsentierten E-Bikes und Pedelecs vom alltagstauglichen City-E-Bike bis hin zu äußerst sportlichen Varianten – zum Beispiel E-MTB oder Trekking-E-Bikes.Interessierte Radler können am Aktionstag sämtliche E-Bike-Modelle der Oldenburger Fahrradschmiede ausgiebig testen und zur Probe fahren. Auf Wunsch informieren die Kreidler E-Bike-Berater die Besucher auch über verschiedene Antriebssysteme, unterschiedliche Rahmenformen oder das wichtige Thema Fahrsicherheit.Auch in diesem Jahr findet anlässlich der Kreidler-Roadshow wieder ein großes E-Bike-Gewinnspiel statt. Dabei können Teilnehmer bis Juni 2017 monatlich je ein Kreidler Vitality Eco3 gewinnen.Hier geht es zum E-Bike:https://www.kreidler.com/de/shop/vitality-eco-3-flAlle E-Bikes findet man unter:https://www.kreidler.com/de/e-bike/index.phpDas Gewinnspiel, alle Händler und Termine von „Kreidler - E-Bike on Tour“ sowie viele weitere Informationen zum Thema E-Bike findet man online unter: www.kreidler.com/



Bildinformation: Kreidler E-Bike Roadshow erfolgreich auf Tour