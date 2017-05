Diagnose Krebs und dann?

(fair-NEWS)

In „Seelenqual mit HappyEnd“ hat die Autorin ihren ‎Kampf‬ gegen den Krebs‬ aufgeschrieben, um anderen Betroffenen Mut zu machen. Dieses Buch enthält persönliche ‪‎Erfahrungen sowie Erlebnisse und zeigt auf, dass es sich lohnt, nicht den Kopf in den Sand zu stecken.Buchbeschreibung:Als würde mir die Diagnose manisch depressiv nicht bereits genug Probleme bereiten … nun kam auch noch Krebs hinzu.Die Zeit schien stillzustehen … ich ergab mich in mein Schicksal voller Angst. Meine Gedanken kreisten zwischen Resignation und Hoffnung. Vertrauen in die Ärzte, die Liebe meiner Familie sowie ein besonderer Geburtstagsgruß ließen mich nicht verzweifeln, sondern positiv in die Zukunft schauen.Langsam aber stetig ging es bergauf und heute kann ich sagen: „Meine Seelenqual hat ein HappyEnd gefunden, auch … weil ich mich nicht unterkriegen lasse.Taschenbuch: 110 SeitenVerlag: CreateSpace Independent Publishing Platform (10. April 2014)Sprache: DeutschISBN-10: 149911589XISBN-13: 978-1499115895Format: Kindle EditionDateigröße: 1736 KBSeitenzahl der Print-Ausgabe: 110 SeitenVerkauf durch: Amazon Media EU S.à r.l.Sprache: DeutschASIN: B00T71QMDWText-to-Speech (Vorlesemodus): AktiviertX-Ray:Nicht aktiviertWord Wise: Nicht aktiviertScreenreader: UnterstütztVerbesserter Schriftsatz: AktiviertWeitere Bücher der Autorin:ElfenZauberei, ISBN: 978-1-4928-6033-4Lebt wohl, Familienmonster, ISBN: 978-1-5010-7600-8Gefühlslooping, ISBN: 978-1-5028-5882-5Alles wird gut … ,ISBN: 978-1-5061-0848-3Ein Hauch Zufriedenheit (Alles wird gut ... 2), ISBN: 978-1-5089-3778-4Hoffnungsschimmer (Alles wird gut ... 4), ISBN: 978-1-5176-3813-9KAMPFANSAGE: Mein Kampf gegen Depressionen, Panikattacken und Gefühlsloopings, ISBN: 978-1-5086-8726-9Kleine Mutmachgeschichten, ISBN: 978-3-9030-5644-2Borderlinie: Der Tod spielt mit uns Katz und Maus, ISBN: 978-3-7427-9670-7Harmonie zur Weihnachtszeit [Kindle Edition]Buchtipp Alles wird gut ... (Gesamtausgabe Band 1 bis 4) [Kindle Edition]Buchkatalog mit Leseproben [Kindle Edition]Buchkatalog mit Leseproben 2 [Kindle Edition]http://autorin-heidi-dahlsen.jimdo.com/‬‬‬‬http://paradies-fuer-leseratten.jimdo.com/‬‬Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.http://brittasbuecher.jimdo.com/http://kindereck.jimdo.com/http://pressemeldungen.jimdo.com/https://www.instagram.com/brittasbuchtipps/



Bildinformation: Heidi Dahlsen