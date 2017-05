Hohe Neuzuflüsse bei Fonds: Mit Vienna Life profitieren auch Kleinanleger vom aktuellen Trend

(fair-NEWS)

Der Deutsche Fondsverband (BVI) registriert seit Anfang des Jahres hohe Nettomittelzuflüsse bei Fondsgesellschaften. Fonds gewinnen als rentierliche Investmentmöglichkeit immer mehr an Beliebtheit. Mit Vienna Life können auch Kleinanleger so ihr Kapital steigern.38,4 Milliarden Euro verbuchten deutsche Fondsgesellschaften seit Jahresbeginn an Nettomittelzuflüssen. Diese Zahl veröffentlichte der BVI und gab auch an, dass allein im Januar und Februar das durch Fonds verwaltete Vermögen um 120 Milliarden Euro anstieg – und damit etwa bei 2,9 Billionen Euro lag. Besonders gefragt sind nach wie vor Aktienfonds, deren Volumen 2017 im Vergleich zum Vorjahr um ein Fünftel wuchs – dicht gefolgt von Mischfonds mit einem Plus von 15 Prozent beim verwalteten Kapital. Es besteht kein Zweifel: Sparer haben erkannt, welche Renditepotenziale Investmentfonds bieten. Als Anbieter für fondsgebundene Renten- und Lebensversicherungen mit Fokus auf Edelmetallfonds weiß Vienna Life, dass sich diese Kapitalanlage nicht nur für Großanleger auszahlt. Gerade durch die flexiblen Sparmodelle, um einen solchen Fonds zu bedienen, können auch mit geringerem Kapital vermögenssteigernde Lösungen erzielt werden.Auf der Suche nach Sparmöglichkeiten mit besseren Renditechancen und gleichzeitig möglichst hoher Sicherheit wenden sich Sparer an Versicherungsgesellschaften wie Vienna Life aus Liechtenstein. Durch Fondspolicen mit diversifizierter Kapitalaufspaltung und Edelmetallanlagen wie Gold und Silber schafft das Unternehmen auch für zurückhaltende Anleger optimale Voraussetzungen.Vor allem Neuanleger stehen häufig vor der Frage, welche Kapitalanlage am besten zu ihren Bedürfnissen passt. Vienna Life hat es sich zur Aufgabe gemacht, Interessenten und Kunden umfassend über Chancen und Risiken aufzuklären, um gemeinsam mit der bestmöglichen Lösung den Stein für die nachhaltige Vermögenssteigerung ins Rollen zu bringen. Die Mischung aus realwert- und sachwertorientierten Anlagen sowie Edelmetallanlagen schafft den Spagat zwischen Sicherheitsorientierung und Renditechance. Gerade Gold erfreut sich hervorragender Wertsteigerungsprognosen in den kommenden Monaten und hat sich als stabile Alternative zu Geldwährungen schon oft bewährt – was das Konzept von Vienna Life bestätigt.Weitere Informationen gibt es unter www.viennalife.de Informationsvideos: www.youtube.com



Bildinformation: Vienna Life