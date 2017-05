Best PLACES – ein neues Reisemagazin geht in Deutschland, Österreich und der Schweiz an den Start

(fair-NEWS)

Ein Reisemagazin der Spitzenklasse wird im Herbst diesen Jahres seine Erscheinungsweise aufnehmen: Best PLACES – Die Faszination der Vereinigten Arabischen Emirate. Mit 6 Ausgaben pro Jahr wird es über die sieben Emirate der Arabischen Halbinsel berichten. Denn die Vereinigten Arabischen Emirate bestehen nicht nur aus Dubai, der reichen, mondänen, modernen, pulsierenden und nicht zu wachsen aufhörenden Stadt.Die Vereinigten Arabischen Emirate haben mehr zu bieten als nur unzählige, luxusgeprägte Shoppingzentren, Traumhotels und architektonische Wunder.Insgesamt zählen die Vereinigten Arabischen Emirate auf der Sonnenseite des Persischen Golfes sieben Emirate: Abu Dhabi, Adjman, Dubai, Fudjairah, Ras Al Khaimah, Sharjah und Umm al-Quaiwain. Regionen die teils nur wenig bekannt sind.Best PLACES erscheint 6-mal jährlich. Die geplante Auflage beträgt 35.000 Exemplare (die Erstausgabe ging als Test im Sommer 2016 mit 28.000 Exemplaren an den Start) und erreicht ihre Zielgruppe in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die zukünftigen Leser werden die sog. „Neuen Alphas“ nach der Definition der Verbraucher Analyse sein: offen für die Welt und neugierig auf (fast) alles. Sie sind online und offline stark vernetzt und interessieren sich für die unterschiedlichsten Themenbereiche. Sie sind dabei überaus technikaffin, haben Ehrgeiz und zeigen Leistungswillen. Ihre vielfältigen Interessen und ihre Expertise machen sie zu gefragten Gesprächspartnern, zu Multiplikatoren und Meinungsführern. Im Berufsleben und privat.Herausgeber und Chefredakteur ist Ralph Peter Rauchfuss, der nach eigenen Aussagen noch einmal eine verlegerische Herausforderung gesucht hat. Nach seiner Meinung stehen die Vereinigten Arabischen Emirate erst am Beginn einer großen touristischen Zukunft. Als eine der sichersten Regionen der Welt besitzen sie die notwendige Infrastruktur, sind nur wenige Flugstunden von Deutschland, Österreich und der Schweiz mit besten Flugverbindungen entfernt.Das Magazin will aber nicht nur als klassisches Reismagazin über die schönsten und besten Hotels und Restaurants berichten, über weiße Strände und azurblaues Meer. Kunst, Kultur und Gesellschaft des Landes bekommen wenigstens genau so viel Bedeutung für die redaktionelle Berichterstattung.Best PLACES will zeigen, dass diese Region über ein großes kulturelles Erbe verfügt. Es will dazu beitragen, dass die Menschen der europäischen Welt die Menschen der arabischen Welt besser verstehen. Und es will seinen zukünftigen Lesern beweisen, dass sie sich in den Emiraten immer sicher und geborgen fühlen können. Herzlichkeit, Hilfsbereitschaft und Gastfreundschaft sind hier zuhause.Die Erstausgabe von Best PLACES ging „anzeigenfrei“ an den Start. Der Herausgeber: „Wir halten nichts von einer >>Betteltour



Bildinformation: Best PLACES – ein neues Reisemagazin geht in Deutschland, Österreich und der Schweiz an den Start