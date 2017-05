SAP-Komplettdienstleister msg treorbis: Kunden erhalten Services und Support aus einer Hand

(fair-NEWS)

Die msg treorbis GmbH aus Hamburg, ein Mitglied der international agierenden msg-Gruppe mit Sitz in Ismaning bei München, ist seit Kurzem SAP-Komplettdienstleister und erbringt alle Leistungen aus einer Hand. Dazu hat das international tätige Unternehmen sein Serviceportfolio im SAP-Umfeld – Prozessberatung sowie Implementierungen – durch Managed Services für das Application Management und das Hosting vervollständigt. Auf diese Weise kann msg treorbis Kunden aus dem Mittelstand und dem gehobenen Mittelstand über den ganzen Lebenszyklus ihrer SAP-Systeme hinweg bestmöglich betreuen.Egal ob Verwaltung, Überwachung, Wartung, Optimierung oder Weiterentwicklung: Im Rahmen ITIL-konformer Services für das Application Management kümmert sich msg treorbis von A bis Z um die SAP-Software des Kunden. Ein qualifiziertes Expertenteam garantiert den reibungslosen Betrieb mit Support in Deutsch und Englisch rund um die Uhr (24 x 365) auf allen relevanten Kanälen – Ticketsystem, Telefon oder E-Mail. Mit dem Service Center der msg Gruppe als zentraler Service- und Supportplattform können Meldungen schnell bearbeitet und Fehler umgehend behoben sowie Änderungswünsche zeitnah umgesetzt werden. Die Zertifizierung des Schwesterunternehmens msg plaut als Partner Center of Expertise (PCoE) durch die SAP SE bestätigt die herausragende fachliche und organisatorische Qualität der Service- und Supportleistungen.Das Hosting der SAP-Lösungen erfolgt im modernen hochverfügbaren Tier-3-Rechenzentrum der msg Gruppe in Deutschland, das sehr hohe Sicherheitsstandards erfüllt wie Zertifizierungen als TÜV-geprüftes Rechenzentrum und gemäß ISO 27001 bestätigen. Da die Verarbeitung und Speicherung von Daten den strengen Vorschriften des deutschen Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) unterliegen, profitieren Kunden auch von hoher Rechtssicherheit. Zugleich arbeitet das nach Green-IT-Prinzipien aufgebaute Rechenzentrum sehr energieeffizient.Mit speziellen Servicemodulen, die im Vorfeld eine gezielte SAP-Optimierung ermöglichen, ebnet msg treorbis dem Kunden den Einstieg in die Services für das Application Management. msg FIT etwa stellt das gesamte SAP-System auf den Prüfstand, analysiert, ob und wie Funktionen, Transaktionen, Programme, Eigenentwicklungen oder Schnittstellen genutzt werden, und ermittelt, ob die SAP-Dokumentationen aktuell sind.Diese Informationen und ein Vergleich mit aktuellen Benchmarks schaffen die nötige Transparenz für eine zielgerichtete Optimierung und Vereinfachung der SAP-Applikationen – entweder durch den Einsatz bewährter SAP-Best-Practices oder durch die Abschaltung nicht genutzter Eigenentwicklungen, Programme oder Schnittstellen. Geprüft wird auch, ob bei SAP-Prozessen jeder Endanwender nach dem Segregation-of-Duties-Prinzip nur die Aufgaben ausführt, zu denen ihn seine Rolle berechtigt.Ideal ergänzt wird msg FIT durch die Servicemodule msg Performancecheck und msg SAP Lizenzcheck, die dazu beitragen, die Leistung kritischer SAP-Prozesse nachhaltig zu steigern und SAP-Lizenzen kostenoptimal einzusetzen. Ein weiteres Servicemodul, das msg treorbis anbietet, ist ein Workshop in dem gemeinsam mit dem Kunden eine zukunftsorientierte Strategie zur Modernisierung und Erweiterung seiner SAP-Landschaft mithilfe von SAP S/4HANA und modernen SAP-Cloud-Lösungen erarbeitet wird. Für Unternehmen, die in der dynamischen Geschäftswelt von heute erfolgreich operieren wollen – Stichwort digitaler Wandel – ein wettbewerbsrelevanter Faktor.



Bildinformation: Quelle: msg treorbis