Die Oldenburger „e-bike manufaktur“ ist seit April mit Ihrer Roadshow „E-Bike on Tour 2017“ unterwegs und stellt als Premium-Hersteller von E-Bikes und Pedelecs deutschlandweit seine aktuelle Modellpalette vor. Nach durchweg erfolgreichen Terminen in ganz Deutschland, haben Interessierte auch im Mai noch die Chance, bei ausgesuchten Fachhändlern einen E-Bike-Aktionstag zu erleben.Das Konzept der „e-bike manufaktur“ hat selbst Fachleute in der zunehmend auf Massenproduktion ausgerichteten Fahrradwelt überrascht: eine Premium-Fahrradschmiede ausschließlich für besonders hochwertige E-Bikes. Das funktioniert prima und so überrascht es nicht, dass das Team von „E-Bike on Tour 2017“ viele Fachhandelspartner der „e-bike manufaktur“ verkaufsunterstützend ansteuert.Am Aktionstag selbst können interessierte Radler und E-Bike-Fans sämtliche Modelle der „e-bike manufaktur“ Probe fahren und sich ausgiebig über die Marke und das Thema E-Mobiliät informieren. Dabei überraschen kompakte E-Bikes, wie das 7BEN trotz geringer Größe mit hohem Komfort. Sportlicher geht es auf dem 13ZEHN zu, das wie sämtliche E-Bikes der Oldenburger Manufaktur mit seinem Brose-Antrieb bis zu 180 km Reichweite bietet. So weit hat es bei einer Probefahrt bislang kein Radler geschafft, doch die Begeisterung für E-Bikes mit High-End-Komponenten war auf den bisherigen Terminen spürbar.Darüber hinaus steht das Team der „e-bike manufaktur“ allen Besuchern bei jedem Stopp von „E-Bike on Tour 2017“ intensiv Rede und Antwort. Alle Termine, Fachhändler und Informationen rund um das Premium E-Bikes findet man online unter: www.ebike-manufaktur.com/ Alle aktuellen Modelle findet man unter:



Bildinformation: Premium E-Mobilität auf Tour.