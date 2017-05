(fair-NEWS)

Filialen Standorte von Deutsche-Lieferadresse finden Kunden direkt auf der Webseite des Anbieters. Die Filialen sind breit gestreut. Ein weites Netz an Filialen verläuft entlang der schweizerischen-deutschen Grenze. Das macht es für Kunden besonders einfach, Ihre Pakete abzuholen.In der Regel handelt es sich um Bestellungen aus deutschen Online-Shops. Die Preise in Deutschland liegen nach wie vor weit unter den Preisen, die man in der Schweiz für identische Produkte findet. Da möchten viele Schweizer natürlich sparen und Ihre Kleidung und Technikprodukte in Deutschland einkaufen. Online geht das am bequemsten. Doch der Haken ist oft der Versand. Teure Kosten ins Nicht-EU-Ausland machen es Schweizern schwer. Kein Problem für den, der an der Grenze wohnt. Diese Kunden melden sich bei http://deutsche-lieferadresse.com/view_filialists an und lassen Ihre Bestellungen an eine der zahlreichen Filialen schicken.Die Filialen findet man in folgenden deutschen Städten: Kadelburg, Rheinfelden, Waldshut Tiengen, Wutöschingen, Konstanz, Stühlingen-Eberfinden, Lindau, Jestetten, Mäder, Zittau und Klettgau. Einsehen können Kunden die Filalen und deren Standorte unter http://deutsche-lieferadresse.com/view_filialists