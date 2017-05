NBC Learn und papagei.com starten "NBC Learn Languages"

(fair-NEWS)

HANNOVER, Deutschland - NBC Learn verstärkt gemeinsam mit dem deutschen Start Up aus Hannover, der papagei.com GmbH, seinen Bildungsbereich weltweit um die Produktlinie "NBC Learn Languages powered by papagei.com". Die mehrfach ausgezeichnete Bildungstechnologie von papagei.com verwandelt Originalvideos von NBC Learn zu interaktiven Videosprachkursen. Mit der Einführung der neuen Produktlinie lernen Mitarbeiter, Manager und Studenten jeder Altersstufe mit ausgewählten Videokursen Englisch - jederzeit und überall. Die Videokurse können sowohl auf dem Desktop, wie als mobile App für Apple und Android genutzt werden.Im Portfolio von NBC Learn Languages finden sich unter anderem Videos aus den beliebten Unterhaltungssendungen wie "Today" oder "NBC Nightly News". Mit den aktuellen Videokursen verbessern die Lerner 30% schneller ihre Englischkenntnisse und Lernen eine Sprache ganz nebenbei.Dr. Michaela Meier, CEO von papagei.com freut sich auf die gemeinsame Partnerschaft "Die interessanten Reportagen von NBC Learn Languages eignen sich besonders zum zielgerichteten Sprachenlernen. Man trainiert passend zu seinem Sprachniveau mit kontextsensitiven Vokabeln und interaktivem Aussprachetrainer.Das individuelle Reporting macht ständige Lernfortschritte sichtbar und steigert damit die Motivation. "Mit dieser Partnerschaft können wir Studenten und Schüler überall auf der Welt erreichen", sagte Clare Fon-Sing, Vizepräsidentin von NBC Learn. "Englischkenntnisse sind bedeutend für den Erfolg in Beruf und Karriere geworden, wobei die Zahl der englischen Lerner bei über eine Milliarde liegt und sich bis 2020 verdoppelt. Unsere Videos erlauben den Nutzern innovativ mit Inhalten zu lernen die nicht nur informativ, sondern auch relevant sind."NBC Learn Languages bietet eine große Auswahl an Videos für Erwachsene und Jugendliche. Zukünftig kann man Englisch aus den Muttersprachen Deutsch, Spanisch, Arabisch, Chinesisch und Portugiesisch lernen. NBC Learn Languages kostet monatlich von 9 bis 29 Euro pro Nutzer. Ein kostenfreier Testzugang ist unter www.nbclearnlanguages.com verfügbar.Appstore: https://itunes.apple.com/us/app/nbc-learn-languages/id1200792504Playstore: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.papagei.nbc&referrer=utm_source%3Dwebsite%26utm_medium%3Dww%26utm_campaign%3Dlaunch2017%26anid%3DadmobÜber Papagei LearningPapagei Learning inspiriert Menschen eine Sprache wie direkt im Land zu lernen. Die Erkenntnisse der neuesten Gehirnwissenschaft sind in der innovativen Lerntechnologie zusammengefasst und umgesetzt. Es ist das einzige Videosprachlernportal, das Tausende von Videos in interaktive, multilinguale Sprachkurse verwandelt. Die Videokurse können sowohl im Selbstlernstudium, im Online-Tutoring und im Blended-Learning je nach individuellen Vorstellungen eingesetzt warden. Papagei Learning arbeitet mit internationalen Medienhäusern wie NBC Learn, New York Times, Rovio Media, AFP, ZDF Enterprise und erhielt mehrere nationale und internationale Auszeichnungen für seine Sprachlernkurse, darunter den renommierten Worlddidac Award im Jahr 2016.www.papagei.comÜber NBC LearnNBC Learn ist das Bildungssegment von NBC News und stellt Beiträge für Studenten und Lehrer bereit. Die Videos von NBC Learn umfasst unter anderem fast 80 Jahre historische Berichterstattung, Dokumentationsmaterialien und aktuelle Nachrichtenübertragungen. NBC Learn bietet Studenten und Lehrern den Zugang zu Tausenden von Videoclips aus den NBC News-Archiven, darunter auch große historische Momente - von der Großen Depression über das Space Race bis hin zu den neuesten politischen Berichten. NBC Learn bietet auch Emmy-preisgekrönte Original-STEM-Inhalte, Unterrichtspläne und Klassenzimmer-Planungsressourcen, um Unterrichtsmaterialien zu beleben und kritisches Denken zu stimulieren.www.nbclearn.comKontakt:Carolin Heinrichcarolin.heinrich@papagei.com



Bildinformation: Die Videokurse können sowohl auf dem Desktop, wie als mobile App genutzt werden.