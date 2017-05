Für die Karriere hoch hinaus: Ein besonderes Flugerlebnis mit Business-Background

(fair-NEWS)

Aachen, 18. Mai 2017 – Angespannte, distanzierte Haltung zwischen Studierenden und Unternehmensvertretern – bei Karriere-Events der Modell Aachen GmbH Fehlanzeige. Hier bekommen potentielle Arbeitnehmer am 30. Mai 2017 beim neusten Event des IT-Unternehmens auf dem Flugplatz Merzbrück die Möglichkeit mit Hilfe eines professionellen Fluglehrers einmal selbst fliegen zu dürfen. So können sich Bewerber und Unternehmensvertreter der Modell Aachen GmbH, einem jungen Spin-Off der RWTH Aachen, innerhalb eines exklusiven Rahmens kennenlernen und gemeinsam über eine mögliche Zusammenarbeit sprechen.Bei dieser Veranstaltung geht es aber um noch viel mehr, als nur einmal ein Flugzeug selbst fliegen zu dürfen, auch wenn das ganz klar das Highlight des Tages darstellt. Modell Aachen möchte Studierende und Absolventen der Bereiche IT, Ingenieurs- und Wirtschaftswissenschaften näher kennenlernen und zeigen, dass auch kleinere, unbekanntere Unternehmen, wie sie es sind, attraktive Arbeitgeber sein können. Und um das zu beweisen, bietet das Unternehmen den Studierenden einiges.Schon während des Studiums hoch hinausEin spannender Vortrag zum Thema "Aerodynamik und Steuerung eines Flugzeuges" soll das Motto des Events „Abheben mit Modell Aachen“ noch einmal untermauern. Selbstverständlich besteht während bzw. vor und nach den einzelnen Programmpunkten die Gelegenheit für Gespräche. Und wem das Fliegen noch nicht genug Action war, kann sich bei den Team Challenges noch einmal so richtig austoben. Hier geht es um Geschick, Schnelligkeit und vor allem natürlich um Teamfähigkeit.Bewerbungen werden bis Sonntag, 21. Mai 2017 gerne entgegengenommen. Egal ob auf dem Weg zum Bachelor- oder Masterabschluss, auf der Suche nach einem Praktikum, einer Stelle als studentische Hilfskraft oder nach einer Festanstellung – bei Modell Aachen ist alles möglich (Link zur Bewerbung: https://www.modell-aachen.de/de/abheben ).Abends kommen dann noch einmal alle Studierenden und Unternehmensvertreter zum gemeinsamen Barbecue und gut gekühlten Drinks zusammen. Man tauscht sich über den spannenden Tag aus und händigt sich gegenseitig Kontaktdaten für zukünftiges Zusammenkommen aus. Veranstaltet wird das Ganze in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen SoS Events aus Aachen. Dabei sein lohnt sich in jedem Fall!Jörg Pfeiffer, Geschäftsführer von SoS Events:„Wir bauen auf regionale Zusammenarbeit und finden es toll, Unternehmen mit Talenten vor Ort zusammen zu bringen. Dass wir dieses Zusammentreffen mit coolen Aktivitäten, wie dem Selber-Fliegen verbinden können, macht uns riesigen Spaß und wir sind überzeugt, dass dadurch langfristig dem Fachkräftemangel entgegen gewirkt werden kann!“Melanie Lennarz, Personalreferentin bei der Modell Aachen GmbH:„Um Talente in der Region auf Modell Aachen aufmerksam zu machen, legen wir bei unseren Karriere-Events Wert darauf, die Kandidaten möglichst intensiv und persönlich kennenzulernen. Was bietet sich da besser an als geteilte Erlebnisse und Gespräche über Karrierewege mit Ausblick auf die Aachener Skyline?“



Bildinformation: Für die Karriere hoch hinaus: Ein besonderes Flugerlebnis mit Business-Background