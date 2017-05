Familienabenteuer, die fezMachen! am 21. und 22. Mai im FEZ-Berlin

(fair-NEWS)

(NL/4076868440) Als Detektiv einen spannenden Fall lösen, mit Ronja und ihren Räubern die Mattis Burg weiter ausbauen oder mit Pipi und dem Piraten zur TakaTuka Insel fahren und Schätze suchen. Am 20. und 21. Mai entdecken Kinder und Familien in über 80 Spielangeboten sechs Erlebniswelten die fezMachen! Kleine und große Abenteurer von 2 bis 12 Jahren gehen besonderen Geheimnissen auf die Spur, entdecken spielend neue Welten, probieren sich tobend, kletternd, gestaltend, fliegend und gemeinsam mit anderen neu aus.Familien entdecken nicht nur originelle Spiele, sie entdecken auch das FEZ draußen: die Villa Kunterbunt, den Kletterturm, Klettergarten, die Öko-Insel, Bootausleihe, die 6 Meter hohe Riesenrutsche, Wiesen und Wäldchen. Und drinnen: die Mitmachausstellung des Alice Museum für Kinder, Vorstellungen in der Astrid-Lindgren-Bühne und die Flugmission im orbitall-Raumfahrtzentrum.Dabei sollten Picknickkörbe und decken nicht vergessen werden! Noch bis zum 28.5. bietet das FEZ Kindern und Familien die Möglichkeit, mit dem FEZ-Tagesticket den FEZ-Badesee zu nutzen. Der Badesee hat einen großen Sandstrand und Liegewiese verfügt über eine vom Labor ausgezeichnete Wasserqualität.Astrid-Lindgren-Bühne20.05. 14 Uhr 16 Uhr,21.05. 14 Uhr 16 UhrFrau Wassily sieht blauChristiane KampwirthStudiobühne, ab 2 Jahre21.05. 16 Uhr, GastspielEhre, Schein, Papier Spiel des JahresLabyrinth Theater Stuttgart, ab 11 JahreAlice Museum für KinderErzähl mir was vom TodEine interaktive Ausstellung über das Davor und Danach des Alice Museum für Kinder und der Franckeschen Stiftungen zu Halle.Die Ausstellung ist eine ungewöhnliche Einladung für Menschen zwischen 6 und 99 Jahren. Eine Konfrontation mit dem Thema Tod, dem wir in unserer Gesellschaft oft mit Sprachlosigkeit und Angst gegenüberstehen. Sie lädt alle Lebenden ein, behutsam und ohne Scheu und mit einem Lächeln, einen Schritt auf die andere Seite zu tun. Die Besucher*innen erleben die vielseitigen Formen von Verabschiedung, Ritualen, Ängsten und Hoffnungen und erkennen sich selbst als Teil des Kreislaufs des Lebens und auch, dass der Tod unweigerlich zum Leben gehört.Orbitall RaumfahrtzentrumFamilienmissionStartzeit jeweils 16.30 UhrTagesticket* 4,- / Familie ab 3 Personen p.P. 3,50*inkl. Öko-Insel, Badesee, Spielareale, Indoor-Spielplatz, Materialkosten, Kombiticket extra für orbitall und Theater.Weitere Infos unter <a href="www.fez-berlin.de" title="www.fez-berlin.de"> www.fez-berlin.de</a> Wir danken unserem Projekt-Partner DECATHLON.



Bildinformation: Familienabenteuer, die fezMachen! am 21. und 22. Mai im FEZ-Berlin