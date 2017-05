Gaslocks edler Tankverschluss BULLET – passend für Land Rover Defender und Jeep Wrangler

(fair-NEWS)

Exklusives Design, hochwertige Materialien, perfekte Verarbeitung – mit dem neuen Tankverschluss BULLET hat die Gaslock GmbH ein absolutes Must-have für jeden anspruchsvollen Besitzer eines Land Rover Defender oder Jeep Wrangler entwickelt. Der BULLET setzt durch seine außergewöhnliche Optik Akzente und bietet gleichzeitig optimalen Schutz. Für beide Fahrzeugtypen präsentiert der innovative Automotive-Zulieferer aus Iserlohn den Tankverschluss exklusiv im Onlineshop unter www.gaslock-shop.de in den Farben Schwarz und Silber.Der edle Tankverschluss ist abschließbar und verriegelt beim Zudrehen selbstständig dank „Automatik-Schloss“. Der Schlüssel wird nur zum Öffnen benötigt. Die geprüfte und ausgereifte Ventiltechnik zur Tankbelüftung sowie Ein- und Auslassventile nach Automotive-Standard sorgen für optimale Produktsicherheit. Der BULLET von Gaslock misst gerade einmal 15,5 x 6,0 x 8,7 cm und ist durchweg Made in Germany.Diebstahlschutz durch beschichtetes Edelstahl-HaltebandMit „Billet-Aluminium“ – gefräste Aluminiumteile –, einer eloxierten Oberfläche und integrierten Dekor-Teilen aus Messing und Kupfer ist dieses neue Zubehör ein echter Eyecatcher an Ihrem Offroader. Das rote, transluzent beschichtete Halteband aus Edelstahl ist nicht nur ein Designelement – es ist auch gleichzeitig ein zusätzlicher Diebstahlschutz. Bei so einem außergewöhnlichen Tankverschluss vermisst niemand mehr eine fehlende Tankklappe. Die neuen Fuel Cap BULLET für Land Rover Defender und Jeep Wrangler (ab Modell 2007 JK) sind in Schwarz und Silber für 169,00 € exklusiv unter www.gaslock-shop.de erhältlich.



Bildinformation: Bildrechte: GASLOCK GmbH