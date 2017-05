Der Texterclub auf der CO-REACH 2017

(fair-NEWS)

Auch dieses Jahr zeigt der Texterclub auf der CO-REACH am 21. und 22. Juni 2017 in Nürnberg die Vorteile starker Texte. Text-Papst Stefan Gottschling präsentiert sein Wissen an Tag eins im Vortrag in der Speakers-Area. Am zweiten Tag vertiefen Interessierte im beliebten Praxisseminar Ihr Texterwissen. Den Texterclub kann man außerdem an beiden Tagen an Stand 4A-107 besuchen.Tag 1: Kostenloser Vortrag über Optimierungschancen in Brief und E-MailAm 21. Juni tauchen Stefan Gottschlings Zuhörer in die E-Mail- und Brief-Welt ein: Der Text-Profi verrät, wie man Leselust, Öffnungs- und Klickraten steigert. Der kostenlose Vortrag findet in der Speakers-Area von 13:00 bis 13:30 Uhr statt.Tag 2: Mit dem Praxisseminar das Gehörte vertiefenAm Folgetag geht es in die Tiefe: Im Praxisseminar „Verkaufsstark texten in E-Mail-Marketing und Print“ erfahren Texter aller Art, wie sie schreiben, um Leseinteresse zu wecken. Das Seminar findet im NCC Ost, Raum Riga statt und kostet 179 Euro pro Teilnehmer (zzgl. MwSt.). Dauer: 09:30 bis 13:00 Uhr.Texterclub-Stand in Halle 4AWer sich gerne näher mit Text beschäftigt oder Fragen zum Texterclub hat, stellt diese am besten den Texterclub-Team. Dieses freut sich an beiden Messetagen am Stand 4A-107 auf zahlreichen Besuch. Dort liegen auch Seminar- und Verlagsprogramm aus, sowie vom SGV Verlag veröffentlichte Bücher, Texter-Tools und vieles mehr. Das Highlight in diesem Jahr: Eine Los-Trommel-Aktion. Als Hauptgewinn winkt ein kostenloser Seminartag.Kostenlose Eintrittskarten und AnmeldungWer die CO-REACH besuchen möchte, kann sich telefonisch oder per E-Mail ein kostenloses Ticket vom Texterclub sichern. Einfach eine Nachricht an info@texterclub senden oder unter 0821 650 380 6 anrufen. Für das Praxisseminar kann man sich ebenfalls telefonisch oder unter https://www.texterclub.de/praxisseminar/ anmelden.



Bildinformation: Stefan Gottschling hält in vielen deutschen Städten Seminare. Praxisorientiert. Fundiert. Sofort anwendbar. (Copyright: Texterclub / Julia Höß)