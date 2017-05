Testsieger in der Kategorie Strom: Energieanbieter E WIE EINFACH ist Deutschlands "Kundenliebling 2017"

(fair-NEWS) (Köln) Kundenliebling 2017 - diesen Titel darf der bundesweite Strom- und Gasanbieter E WIE EINFACH nun bereits zum zweiten Mal tragen. Denn im Vergleich mit mehr als einem Dutzend anderer Marken aus dem Stromsektor setzte sich der Kölner Energieversorger durch und erhielt die begehrte Auszeichnung des Wirtschafts- und Finanzmagazins Focus Money, das jedes Jahr die beliebtesten Marken Deutschlands prämiert. E WIE EINFACH erhielt dabei als einziger Anbieter in der Produktkategorie "Strom" die Höchstpunktzahl von 100 Punkten und ist damit die beliebteste Marke des Segments. Das bestätigt nun das Siegel in Gold, das neben E WIE EINFACH nur eine andere Marke erhielt.



Die Auszeichnung gilt als Indikator für hervorragende Servicequalität und dient als Orientierungshilfe für Kunden im Markt. Die Bewertung erfolgte auf Grundlage der Kategorien Preis, Service, Qualität und Ansehen. Oliver Bolay, Geschäftsführer von E WIE EINFACH: "Wir freuen uns, dass wir das tolle Ergebnis aus dem letzten Jahr noch einmal steigern konnten. Diese Entwicklung zeigt deutlich, dass wir stetig erfolgreich daran arbeiten, den Bedürfnissen unserer Kunden noch besser gerecht zu werden. Das gilt dabei nicht nur für die Qualität unserer Service-Leistungen, sondern spiegelt sich vor allem auch in unserer fairen, transparenten Preispolitik wider."



Bereits zum vierten Mal kürte Focus Money mit der Auszeichnung "Kundenlieblinge" die beliebtesten Anbieter Deutschlands. Dafür wurden im Zeitraum von Januar bis Dezember 2016 Kundenstimmen aus Social Media-Beiträgen zu mehr als 3.000 Marken aus 119 Branchen bzw. Produktkategorien ausgewertet. Die Studie ist die größte Untersuchung zur Markenstärke aus Verbrauchersicht.