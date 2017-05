(fair-NEWS)

Bonn, 18. Mai 2017 - Die NOVO-Organisationsmittel GmbH bringt mit "ERGO Ecolite" zum ersten Mal einen <a href="www.novo-orga.de/ringordner-ecolite.html">ökologischen Ringordner</a> auf den Markt, der aus recyceltem Polypropylen besteht und selbst zu 100 Prozent recycelt werden kann - ohne Demontage oder Materialtrennung. Alle Bestandteile vom Ordnerrücken über den stabilen Rundum-Kanten-Schutz bis hin zur Schließmechanik bestehen aus PP-Kunststoff. "Es ist eine Fortentwicklung des bewährten ERGO-Ordners, den wir bereits im Programm haben", erklärt NOVO-Geschäftsführer Thomas Ehm.Die Ordner gibt es im Format DIN A4 und in einer Breite von fünf Zentimetern, wahlweise für 2-Fach oder 4-Fach-Lochung. Anders als herkömmliche Aktenordner können sie wie ein Buch ganz aufgeklappt werden, ohne die Mechanik öffnen zu müssen. Das Geheimnis sind nahtlos ineinandergreifende Bügel, deren Enden im Ordnerrücken verschwinden. Mit Hilfe einer Drucktaste können die stabilen Kunststoff-Bügel geöffnet werden. Wird der Ordner zugeklappt, schließt die Mechanik automatisch - "ohne dass der Inhalt wie bei einem Aktenordner zuvor von links nach rechts gewuchtet werden muss", betont Thomas Ehm. Die Rückenschilder lassen sich einfach und klebefrei in dem ebenfalls recycelbaren Sichtfenster austauschen.Der ökologische Ordner ist in den Farben schwarz, rot und blau <a href="https://www.novo.de/novo-shop/Organisationsmittel/Ringordner/">erhältlich</a>. Daneben gibt es als Zubehör Register, Hüllen, Ordnertaschen und praktische Tischständer, um aus dem Ordner wie aus einem Buch lesen zu können. Der Hersteller gewährt auf die ERGO-Ordner fünf Jahre Garantie.



Bildinformation: Neuer Ordner aus PP-Kunststoff komplett recycelbar